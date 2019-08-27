МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бразилия открыла рынок для российской говядины и продуктов из нее, сообщается на Бразилия открыла рынок для российской говядины и продуктов из нее, сообщается на сайте Россельхознадзора.

"В ходе двусторонней встречи Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов, в сопровождении которого такие поставки из Российской Федерации в Бразилию могут быть начаты незамедлительно", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний момент право поставок указанной продукции предоставлено одному российскому предприятию (ООО "Брянская мясная компания"), проинспектированному ранее бразильскими инспекторами.

"Брянская мясная компания" входит в "Мираторг", среди ее продукции - мраморная говядина и полуфабрикаты из нее. Компания в начале года заявила о намерении создать в Брянской области три фермы с пастбищным содержанием крупного рогатого скота мясного направления, объем инвестиций в проект – 3 миллиарда рублей. Сам агрохолдинг увеличил в первом полугодии 2019 года объем производства говядины на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более 69 тысяч тонн в живом весе.