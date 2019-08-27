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РИА Новости

Бразилия открыла рынок для российской говядины

15:11 27.08.2019 (обновлено: 15:43 27.08.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевКорова
Корова
© РИА Новости / Александр Кряжев
Корова. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Бразилия открыла рынок для российской говядины и продуктов из нее, сообщается на сайте Россельхознадзора.
"В ходе двусторонней встречи Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и секретариата по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии подписан ветеринарный сертификат на экспорт говядины и говяжьих продуктов, в сопровождении которого такие поставки из Российской Федерации в Бразилию могут быть начаты незамедлительно", - говорится в сообщении.
По состоянию на сегодняшний момент право поставок указанной продукции предоставлено одному российскому предприятию (ООО "Брянская мясная компания"), проинспектированному ранее бразильскими инспекторами.
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"Брянская мясная компания" входит в "Мираторг", среди ее продукции - мраморная говядина и полуфабрикаты из нее. Компания в начале года заявила о намерении создать в Брянской области три фермы с пастбищным содержанием крупного рогатого скота мясного направления, объем инвестиций в проект – 3 миллиарда рублей. Сам агрохолдинг увеличил в первом полугодии 2019 года объем производства говядины на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до более 69 тысяч тонн в живом весе.
В "Мираторге" пока не ответили на запрос РИА Новости о планах по началу поставок говядины в Бразилию.
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РоссельхознадзорБразилияРоссияЭкономика
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