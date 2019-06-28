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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин пообщался с президентом Бразилии на саммите БРИКС в Осаке

Вчера, 14:41
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© REUTERS / Sputnik/Mikhail KlimentyevПрезидент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите БРИКС в Осаке. 28 июня 2019
Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите БРИКС в Осаке. 28 июня 2019
© REUTERS / Sputnik/Mikhail Klimentyev
Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару на саммите БРИКС в Осаке. 28 июня 2019
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин впервые встретился и пообщался с президентом Бразилии Жаиром Болсонару на саммите БРИКС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Рабочий день начался со встречи в формате БРИКС - неформальная встреча, но традиционно ее пытаются приурочить к многосторонним форумам, в том числе к саммитам Двадцатки. Выбрана председателем и была организатором встречи Бразилия. Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться", - сказал Песков.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
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G20 начала с цифровой экономики. В Осаке приняли совместную декларациюЛидеры стран "Большой двадцатки" одобрили совместную декларацию по цифровой экономике, которая является одним из приоритетов японского председательства в G20.
По его словам, они отметили эффективность и востребованность такого формата, как БРИКС.
"Говорили на самом саммите БРИКС о нестабильности мировой торговли.., но многие говорили о необходимости реформирования ВТО, дабы наблюдать большую эффективность работы этой безальтернативной организации. Индийские партнеры говорили о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом", - добавил он.
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Саммит G20 в ОсакеБРИКСВладимир ПутинБразилияВ мире
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