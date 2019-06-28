Путин пообщался с президентом Бразилии на саммите БРИКС в Осаке

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин впервые встретился и пообщался с президентом Бразилии Жаиром Болсонару на саммите БРИКС, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Рабочий день начался со встречи в формате БРИКС - неформальная встреча, но традиционно ее пытаются приурочить к многосторонним форумам, в том числе к саммитам Двадцатки. Выбрана председателем и была организатором встречи Бразилия. Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться", - сказал Песков.
По его словам, они отметили эффективность и востребованность такого формата, как БРИКС.
"Говорили на самом саммите БРИКС о нестабильности мировой торговли.., но многие говорили о необходимости реформирования ВТО, дабы наблюдать большую эффективность работы этой безальтернативной организации. Индийские партнеры говорили о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом", - добавил он.