Путин пообщался с президентом Бразилии на саммите БРИКС в Осаке

"Рабочий день начался со встречи в формате БРИКС - неформальная встреча, но традиционно ее пытаются приурочить к многосторонним форумам, в том числе к саммитам Двадцатки. Выбрана председателем и была организатором встречи Бразилия. Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и вот они имели возможность хорошо пообщаться", - сказал Песков.