Патрушев заявил о разработке контртеррористической стратегии БРИКС

"Активная работа экспертов-практиков в рабочих группах позволит нам не только выработать конкретные практические меры по борьбе с терроризмом, но и сделать следующий шаг - разработать и принять контртеррористическую стратегию БРИКС. Таким образом мы сможем существенно продвинуться на пути к завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом и ее принятию Генассамблеей ООН", - сказал Патрушев.