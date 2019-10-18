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РИА Новости

Патрушев заявил о разработке контртеррористической стратегии БРИКС

14:04 18.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БРАЗИЛИА, 18 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости разработки контртеррористической стратегии стран БРИКС.
Выступая в Бразилиа на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, он отметил, что РФ придает большое значение созданию профильных подгрупп в рамках рабочей группы БРИКС по противодействию терроризму и поддерживает инициативу ЮАР о создании рабочей группы по противодействию транснациональной оргпреступности.
"Активная работа экспертов-практиков в рабочих группах позволит нам не только выработать конкретные практические меры по борьбе с терроризмом, но и сделать следующий шаг - разработать и принять контртеррористическую стратегию БРИКС. Таким образом мы сможем существенно продвинуться на пути к завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом и ее принятию Генассамблеей ООН", - сказал Патрушев.
В БРИКС входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР.
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БРИКСГенеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности РФКитайЮАРБразилияООННиколай ПатрушевРоссияИндияВ мире
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