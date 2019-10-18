Патрушев заявил о разработке контртеррористической стратегии БРИКС

БРАЗИЛИА, 18 окт - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости разработки контртеррористической стратегии стран БРИКС.
Выступая в Бразилиа на встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, он отметил, что РФ придает большое значение созданию профильных подгрупп в рамках рабочей группы БРИКС по противодействию терроризму и поддерживает инициативу ЮАР о создании рабочей группы по противодействию транснациональной оргпреступности.
"Активная работа экспертов-практиков в рабочих группах позволит нам не только выработать конкретные практические меры по борьбе с терроризмом, но и сделать следующий шаг - разработать и принять контртеррористическую стратегию БРИКС. Таким образом мы сможем существенно продвинуться на пути к завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом и ее принятию Генассамблеей ООН", - сказал Патрушев.
В БРИКС входят Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР.