Россия ждет от Бразилии условий проекта достройки блока АЭС "Ангра"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Росатом готов рассмотреть при определенных условиях участие в достройке блока №3 бразильской АЭС "Ангра", сообщил РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов.

"Это достаточно сложный проект, но мы готовы комплексно рассмотреть варианты сотрудничества, и при определенных условиях можем обсудить участие российской стороны в этом проекте", - отметил он.

"Мы сегодня ведем диалог с бразильскими коллегами, ждём, когда они определятся с формой и условиями этого будущего проекта. Сейчас министерство энергетики Бразилии находится в стадии принятия решения", - пояснил Пакерманов.