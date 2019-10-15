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РИА Новости
Ядерные технологии

Россия ждет от Бразилии условий проекта достройки блока АЭС "Ангра"

10:27 15.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт - РИА Новости. Росатом готов рассмотреть при определенных условиях участие в достройке блока №3 бразильской АЭС "Ангра", сообщил РИА Новости глава "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") Евгений Пакерманов.
"Это достаточно сложный проект, но мы готовы комплексно рассмотреть варианты сотрудничества, и при определенных условиях можем обсудить участие российской стороны в этом проекте", - отметил он.
"Мы сегодня ведем диалог с бразильскими коллегами, ждём, когда они определятся с формой и условиями этого будущего проекта. Сейчас министерство энергетики Бразилии находится в стадии принятия решения", - пояснил Пакерманов.
Работы по сооружению энергоблока №3 АЭС "Ангра" начались в Бразилии в 1984 году, но станция в силу ряда причин до сих пор не достроена.
Логотип Росатом
10:17Ядерные технологии
Росатом обсуждает с Бразилией проект плавучей АЭС малой мощности
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Ядерные технологииРосатомБразилияРоссия
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