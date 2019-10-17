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РИА Новости

Патрушев отметил важность взаимодействия с Бразилией в сфере безопасности

20:46 17.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 17 окт – РИА Новости. Россия считает важным наращивать взаимодействие с Бразилией в борьбе с терроризмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью, а также в сфере информационной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой кабинета институциональной безопасности Бразилии Аугусто Элено.
"Убеждены в важности наращивания взаимодействия в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью, а также по проблематике информационной безопасности", - сказал секретарь Совбеза РФ.
"Считаем важным продолжать конструктивный диалог в сфере безопасности с Бразилией как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", - подчеркнул Патрушев, отметив, что российско-бразильские консультации проходят на полях встречи в Бразилиа высоких представителей государств БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности.
Секретарь Совбеза РФ выразил признательность бразильской стороне за организацию данной конференции, а также за практическое наполнение ее повестки дня. "Рассчитываем на конструктивный обмен мнениями по ключевым вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности", - сказал он.
Патрушев находится в Бразилии с двухдневным визитом.
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БРИКСБразилияНиколай ПатрушевРоссияБезопасностьВ мире
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