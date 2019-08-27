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РИА Новости

Россия и Бразилия обсудят начало поставок птицы

18:42 27.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПтицефабрика
Птицефабрика
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Птицефабрика . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия и Бразилия планируют обсудить начало поставок мяса птицы из РФ в эту латиноамериканскую страну в ходе отдельной технической конференции, говорится в сообщении российского ведомства.
"В частности, стороны организуют отдельную техническую конференцию для обсуждения вопросов, связанных с началом поставок мяса птицы из России в Бразилию. Россельхознадзор отметил, что речь идет о поставках полностью отслеживаемой с помощью системы электронной ветеринарной сертификации ФГИС "Меркурий" продукции, производимой вертикально интегрированными холдингами", - сообщается в пресс-релизе.
Сотрудник в разделочном цехе на птицефабрике Октябрьская в Новосибирской области
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Переговоры Россельхознадзора с секретариатом по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии состоялись во вторник. Их основным итогом стало подписание ветеринарного сертификата на экспорт говядины и продуктов из нее из России в Бразилию. Кроме того, бразильская сторона сообщила о своем решении разрешить поставки еще двум проинспектированным ранее российским рыбоперерабатывающим компаниям. В настоящее время таким правом обладают 13 предприятий.
"Однако, несмотря на достигнутый прогресс, в торговле между Россией и Бразилией сохраняется существенный диспаритет. В 2018 году из России было осуществлено только несколько некрупных поставок рыбной продукции, тогда как Бразилия импортировала значительный объем различных животноводческих товаров", - отмечается в сообщении. В связи с этим стороны согласились в необходимости проведения интенсивной работы для сокращения торгового дисбаланса, говорится в пресс-релизе.
В ходе переговоров стороны также договорились провести отдельную техническую конференцию для обсуждения проектов ветеринарных сертификатов на экспорт из Бразилии в Россию живого крупного рогатого скота, мясной и костной муки, предназначенной в корм животным, готовых кормов для продуктивных животных и кормов для собак и кошек.
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