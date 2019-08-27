Россия и Бразилия обсудят начало поставок птицы

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия и Бразилия планируют обсудить начало поставок мяса птицы из РФ в эту латиноамериканскую страну в ходе отдельной технической конференции, говорится в сообщении российского ведомства.

"В частности, стороны организуют отдельную техническую конференцию для обсуждения вопросов, связанных с началом поставок мяса птицы из России в Бразилию. Россельхознадзор отметил, что речь идет о поставках полностью отслеживаемой с помощью системы электронной ветеринарной сертификации ФГИС "Меркурий" продукции, производимой вертикально интегрированными холдингами", - сообщается в пресс-релизе.

Переговоры Россельхознадзора с секретариатом по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии состоялись во вторник. Их основным итогом стало подписание ветеринарного сертификата на экспорт говядины и продуктов из нее из России в Бразилию. Кроме того, бразильская сторона сообщила о своем решении разрешить поставки еще двум проинспектированным ранее российским рыбоперерабатывающим компаниям. В настоящее время таким правом обладают 13 предприятий.

"Однако, несмотря на достигнутый прогресс, в торговле между Россией и Бразилией сохраняется существенный диспаритет. В 2018 году из России было осуществлено только несколько некрупных поставок рыбной продукции, тогда как Бразилия импортировала значительный объем различных животноводческих товаров", - отмечается в сообщении. В связи с этим стороны согласились в необходимости проведения интенсивной работы для сокращения торгового дисбаланса, говорится в пресс-релизе.