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РИА Новости

Патрушев встретился с президентом Бразилии в рамках мероприятия БРИКС

20:22 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 18 окт – РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу принял в Бразилиа участников встречи высоких представителей стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР), курирующих вопросы безопасности, российскую делегацию на мероприятии возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Патрушев и Болсонару отметили, что страны БРИКС объединяет настрой в пользу неукоснительного соблюдения международного права, принципов многосторонности, уважения государственного суверенитета и недопущения вмешательства во внутренние дела других стран", - сообщил журналистам по итогам встречи пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.
По его словам, Патрушев на встрече с Болсонару также высоко оценил энергичную работу бразильского председательства в БРИКС. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия поддерживает заявленные Бразилией приоритеты и приветствует наращивание взаимодействия по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
Вчера, 14:04РИА Новости
Патрушев заявил о разработке контртеррористической стратегии БРИКС
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Жаир БолсонаруБРИКСБразилияНиколай ПатрушевРоссияБезопасностьВ мире
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