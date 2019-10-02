Дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США . Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана ( 2017 ).

Журналист пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи уже ушел.

Отсутствие информации о журналисте и загадочная история с его исчезновением вызвали бурную реакцию международной общественности, требовавшей расследования исчезновения Хашукджи и объяснений того, что произошло с ним. После усиления международного давления Саудовская Аравия согласилась разрешить турецкой полиции провести обыски на территории дипмиссии и отправила в Стамбул своих следователей для совместной работы с турками. Турецкая полиция после информации о причастности генконсула Саудовской Аравии также провела обыски в его резиденции в Стамбуле. Сам генконсул к этому времени успел покинуть Турцию

Параллельно с развитием скандала вокруг пропажи журналиста в Саудовской Аравии прошла серия отставок высокопоставленных чиновников и офицеров спецслужб. Своих должностей также лишились замглавы службы общей разведки и советник королевской канцелярии. Началась реструктуризация разведки королевства

20 октября генпрокурор Саудовской Аравии признал, что журналист Джамаль Хашукджи погиб в консульстве в Стамбуле после ссоры с представителями дипмиссии. В тот же день министр юстиции королевства сообщил, что дело об убийстве журналиста будет расследоваться по законам Саудовской Аравии, так как преступление случилось на территории под саудовским суверенитетом.

23 октября глава турецкой партии Vatan ("Родина") заявил, что тело Хашукджи обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Однако официально эта информация не была подтверждена

В тот же день президент Турции заявил, что убийство журналиста было заранее спланировано. По его словам, первая команда из Саудовской Аравии, приехавшая 1 октября, провела "разведку" в лесу под Стамбулом и в провинции Ялова. Затем прибыла вторая команда, разместившаяся в другом отеле. По сообщению президента Турции, всего в двух группах было 15 человек. Утром 2 октября они приехали в консульство, а в 13.08 туда пришел журналист. После этого его больше никто не видел. Президент Турции добавил, что прибывшие из Саудовской Аравии люди, среди которых были силовики и судмедэксперты, отключили камеры видеонаблюдения в консульстве в день убийства Хашукджи, а после этого похожий на журналиста человек с фальшивой бородой вышел из дипмиссии, пытаясь выдать себя за убитого

© AP Photo / Virginia Mayo Саудовский журналист Джамаль Хашукджи © AP Photo / Virginia Mayo Саудовский журналист Джамаль Хашукджи

Турецкие полицейские распознали в нем "двойника" журналиста, та как нем была другая обувь. Хашукджи вошел в консульство в ботинках, а мужчина, похожий на него, вышел из дипмиссии в кроссовках

25 октября генеральный прокурор Саудовской Аравии подтвердил , что убийство журналиста было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.

15 ноября генеральный прокурор Саудовской Аравии выступил с официальным заявлением об окончательных результатах расследования обстоятельств исчезновения оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Установлено, в частности, что при посещении генконсульства королевства он был убит "превысившими свои полномочия" сотрудниками службы общей разведки (СОР) Саудовской Аравии, которые прибыли в Стамбул с тем, чтобы вернуть Хашукджи на родину. Совершившие это преступление лица в попытке замести следы вынесли фрагменты тела оппозиционера из консульского представительства, а затем передали их "местному сообщнику". Глава прокуратуры отметил, что был получен его фоторобот и он будет передан турецкой стороне.

По сообщению прокурора, группу, в которую входили сотрудники саудовских служб безопасности, сформировали по распоряжению бывшего заместителя главы службы общей разведки. Приказ ликвидировать Джамаля Хашукджи отдал глава этой группы , после того, как журналиста не удалось убедить вернуться на родину.

Генпрокуратура отказалась называть журналистам имена и фамилии участников этой группы.

По делу об убийстве Хашукджи был задержан 21 человек , обвинения предъявлены 11 гражданам Саудовской Аравии. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание по канонам шариата.

Власти Турции заявляют о необходимости проведения международного расследования по делу об убийстве Хашукджи. Глава МИД Саудовской Аравии сообщил, что королевство выступает против этого.

Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве – наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

19 июня 2019 года был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Спецдокладчик ООН призвала ввести международные санкции в отношении всех возможных виновных в гибели Хашукджи, а также ввести мораторий на поставку средств слежения в Саудовскую Аравию.

Однако доклады комитетов и управлений ООН носят только рекомендательный характер и ни к чему не обязывают страны. Только СБ ООН может принимать какие-то обязательные решения.

МИД королевство сообщило, что ничего нового нет в этом необязательном к исполнению докладе.

Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что саудовскому наследному принцу было известно об убийстве Хашукджи , однако дал понять, что не намерен принимать новых мер против королевства. До этого США внесли в список санкций 17 саудовских подданных, которые, по мнению Вашингтона, причастны к убийству.

В сентябре 2019 года стало известно, что Саудовская Аравия еще в августе продала здание генконсульства в Стамбуле, где был убит журналист.