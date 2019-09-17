Саудовская Аравия продала здание, где убили Хашукджи, сообщил источник

АНКАРА, 17 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Власти Саудовской Аравии продали здание своего генконсульства в Стамбуле, где около года назад был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией.

"Саудовская Аравия еще в августе продала здание генконсульства в районе Левент Стамбула. Дипмиссия переедет в новое здание в районе Сарыер, как только в нем закончится ремонт", - сказал собеседник агентства.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.