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РИА Новости

Саудовская Аравия продала здание, где убили Хашукджи, сообщил источник

18:07 17.09.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisНа территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. 19 октября 2018
На территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, Турция. 19 октября 2018
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
АНКАРА, 17 сен – РИА Новости, Алена Палажченко. Власти Саудовской Аравии продали здание своего генконсульства в Стамбуле, где около года назад был убит оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи, сообщил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией.
"Саудовская Аравия еще в августе продала здание генконсульства в районе Левент Стамбула. Дипмиссия переедет в новое здание в районе Сарыер, как только в нем закончится ремонт", - сказал собеседник агентства.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
25 июня, 09:09РИА Новости
Спецдокладчик ООН рассказал о ситуации с расследованием убийства Хашукджи
Власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли, что проводят собственное расследование, а также отрицают международное расследование этого дела и привлечение к нему других стран. Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
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Джамаль ХашукджиСаудовская АравияТурцияВ мире
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