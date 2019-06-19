Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T13:35Z
https://ria.ru/20190619/1555697702.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

ООН: есть доказательства причастности саудовского принца к гибели Хашукджи

Вчера, 13:35
558
ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Существуют достоверные доказательства причастности к гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи наследного принца Саудовской Аравии, но необходимо дальнейшее расследование, говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены перед Советом 26 июня.
Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
10 апреля, 22:28
Дети Хашукджи отрицают, что саудовские власти "купили" их молчание
"Спецдокладчик определила, что существуют достоверные доказательства, требующие дальнейшего расследования, причастности (к убийству – ред.) отдельных высокопоставленных представителей Саудовской Аравии, в том числе наследного принца", - говорится в документе.
По ее словам, поиск виновных в убийстве Хашукджи не должен ограничиваться выявлением тех, "кто держал заряженный пистолет", но также определением тех, кто нарушил или не выполнил свои прямые служебные обязательства.
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи. По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
Демонстрация за введение санкций против Эр-Рияда из-за дела Хашукджи прошла у Белого дома
9 апреля, 02:36
США запретили въезд 16 гражданам Саудовской Аравии в связи с делом Хашукджи
804001
Обсудить 0
Джамаль ХашукджиГибель журналиста Джамаля ХашукджиСаудовская АравияТурцияООНСШАВ мире
Рекомендуем
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи
В ООН призвали Саудовскую Аравию признать вину в убийстве Хашукджи
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Рябков назвал заявления США по использованию кибероружия игрой с огнем
В ООН призвали к санкциям против вероятных виновных в смерти Хашукджи
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 25 октября 2018
Докладчик ООН призвал прекратить суд над подозреваемыми по делу Хашукджи
Лента
новостей
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
В МИД обратили внимание на слова Болтона по СНВ-3
Смоленская АЭС
Российские военные сделали Смоленскую АЭС невидимой
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
МИД прокомментировал заявление Пентагона о разработке ядерных боезарядов
Спецдокладчик призвала СБ ООН провести встречу из-за убийства Хашукджи
В Тегеране объяснили, почему Иран и США не дойдут до войны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
МИД сожалеет из-за слов Зеленского о неготовности к переговорам с Донбассом
В ООН назвали убийство Хашукджи международным преступлением
Дмитрий Тымчук
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис (слева) во время встречи в Доме приемов МИД России.
МИД: участники "нормандского формата" должны быть договороспособны
Саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи
ООН: расследование смерти Хашукджи Эр-Риядом не соответствует стандартам
Плакаты с фотографией журналиста Джамаля Хашукджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
В ООН признали Эр-Рияд виновным в убийстве Джамаля Хашукджи
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Опрос: 62% россиян знают дату и время проведения прямой линии с Путиным
03:18Метеорологи назвали новые мировые температурные рекорды
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
Лента новостейМолния