ООН: есть доказательства причастности саудовского принца к гибели Хашукджи

ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Существуют достоверные доказательства причастности к гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи наследного принца Саудовской Аравии, но необходимо дальнейшее расследование, говорится в докладе спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

Документ опубликован накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашукджи в ходе 41-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Выводы спецдокладчика ООН будут озвучены перед Советом 26 июня.

Саудовская Аравия ранее признала, что журналиста убили во время ссоры в консульстве его сотрудники. В связи с расследованием власти задержали 11 человек, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых в этом преступлении для проведения расследования.

"Спецдокладчик определила, что существуют достоверные доказательства, требующие дальнейшего расследования, причастности (к убийству – ред.) отдельных высокопоставленных представителей Саудовской Аравии, в том числе наследного принца", - говорится в документе.

По ее словам, поиск виновных в убийстве Хашукджи не должен ограничиваться выявлением тех, "кто держал заряженный пистолет", но также определением тех, кто нарушил или не выполнил свои прямые служебные обязательства.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.