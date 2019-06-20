Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг доклада ООН по делу Хашукджи

КАИР, 20 июн - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Ситуация вокруг доклада Совета ООН по правам человека об убийстве известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи свидетельствует о политике двойных стандартов в международной организации, считает бывшая заместитель председателя Конституционного суда Египта Тахани аль-Гибали; при этом она призывает не переоценивать роль этого документа, носящего, по словам эксперта, скорее, рекомендательный характер.

В среду был обнародован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Спецдокладчик ООН призвала ввести международные санкции в отношении всех возможных виновных в гибели Хашукджи, а также ввести мораторий на поставку средств слежения в Саудовскую Аравию.

"Принцип двойных стандартов, который применяется в последнее время в международной организации, не позволяет привлечь виновных в преступлениях против человечности к ответу, препятствует осуществлению международного правосудия", - сказала РИА Новости египетский эксперт.

По ее словам, ООН, к примеру, не реагирует должным образом на "незаконные убийства" на палестинских территориях.

При этом собеседница агентства предположила, что доклад представителя Совета ООН по правам человека по Хашукджи мог преследовать цель оказания давления на Эр-Рияд. "Возможно, этот доклад появился, чтобы оказать давление на Саудовскую Аравию, особенно, в условиях, когда регион переживает попытку ликвидировать палестинскую проблему, пробуксовывают сирийское и йеменское досье. Все эти вопросы взаимосвязаны", - сказала аль-Гибали.

По ее мнению, международное право применяется избирательно для давления на определенные государства.

В то же время, эксперт пояснила, что доклады комитетов и управлений ООН носят рекомендательный характер, ни к чему не обязывают страны. "Только СБ ООН может принимать какие-то обязательные решения. Доклады же - это подготовка к принятию определенных шагов, которые могут быть сделаны, а могут быть отложены. Формирование международных судов может быть принято только резолюцией СБ ООН. Эти доклады, таким образом, призваны запустить механизмы ООН для подготовки доклада на Совбезе и принятия им определенных решений и резолюций", - подчеркнула собеседница агентства.

Она выразила обеспокоенность отсутствием единых стандартов международного правосудия, действующего исключительно в интересах справедливости без учета чьих-либо интересов. "Это уже привело к тому, что ООН утратила авторитет гаранта мира на международной арене. Мы замечаем пугающее отступление ООН в области международного права... Дело Хашукджи, как и другие подобные дела, попадают в ряд проблем, серьезно волнующих человечество. Но гораздо более серьезная проблема, на самом деле, - это проблема двойных стандартов в ООН, что может закончиться возвращением международного сообщества в ситуацию, существовавшую до создания этой организации", - сказала она.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.