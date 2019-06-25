Спецдокладчик ООН рассказал о ситуации с расследованием убийства Хашукджи

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Политическое влияние Саудовской Аравии в системе ООН не дает структуре эффективно отреагировать на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила в интервью РИА Новости спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.

"Я реалист. Я полностью поддерживаю то, о чем вы предположили, что Саудовская Аравия имеет влияние на возможности и желание стран-членов ООН и структур ООН эффективно реагировать на убийство", - сказала она.

По ее словам, влияние, которое имеет Саудовская Аравия в структурах ООН, безусловно, является важной темой.

"Я думаю, на данный момент ООН парализована в своей реакции на преступление из-за политики. Это вызывает сожаление. И такого паралича не могло бы быть, если бы существовали постоянные механизмы, которые могут предпринять действия без политических усложнений, с которым сталкивается генсек ООН", - сказала она.

Каламар уверена, что Совет Безопасности ООН и генеральный секретарь должны потребовать провести независимое международное расследование убийства журналиста, однако существуют и другие структуры, которые также могут предпринять необходимые шаги. В частности, генеральная ассамблея ООН или Совет ООН по правам человека могут потребовать провести независимое расследование причастности к убийству Хашукджи отдельных лиц, в том числе наследного принца Саудовской Аравии.

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Спецдокладчик ООН призвала ФБР провести расследование убийства.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.