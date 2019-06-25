Спецдокладчик ООН рассказал о ситуации с расследованием убийства Хашукджи

ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Политическое влияние Саудовской Аравии в системе ООН не дает структуре эффективно отреагировать на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила в интервью РИА Новости спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар.
"Я реалист. Я полностью поддерживаю то, о чем вы предположили, что Саудовская Аравия имеет влияние на возможности и желание стран-членов ООН и структур ООН эффективно реагировать на убийство", - сказала она.
По ее словам, влияние, которое имеет Саудовская Аравия в структурах ООН, безусловно, является важной темой.
"Я думаю, на данный момент ООН парализована в своей реакции на преступление из-за политики. Это вызывает сожаление. И такого паралича не могло бы быть, если бы существовали постоянные механизмы, которые могут предпринять действия без политических усложнений, с которым сталкивается генсек ООН", - сказала она.
Каламар уверена, что Совет Безопасности ООН и генеральный секретарь должны потребовать провести независимое международное расследование убийства журналиста, однако существуют и другие структуры, которые также могут предпринять необходимые шаги. В частности, генеральная ассамблея ООН или Совет ООН по правам человека могут потребовать провести независимое расследование причастности к убийству Хашукджи отдельных лиц, в том числе наследного принца Саудовской Аравии.
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар на прошлой неделе обнародовала свой доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. В своем докладе она, в частности, возложила вину за убийство журналиста на Саудовскую Аравию и отдельных высокопоставленных представителей королевства, включая наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Спецдокладчик ООН призвала ФБР провести расследование убийства.
19 июня, 17:48Эр-Рияд отверг попытки повлиять на дело Хашукджи
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.
Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.
По заявлению саудовской генпрокуратуры, по делу об убийстве Хашукджи задержан 21 человек. Для пяти непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.