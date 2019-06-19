В МИД Саудовской Аравии заявили о продолжении расследования дела Хашукджи

ДОХА, 19 июн - РИА Новости. Расследование убитого в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашукджи и суды над обвиняемыми по этому делу продолжаются, сообщил в среду госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

Ранее спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар опубликовала доклад о нарушениях прав человека, связанных с убийством Хашукджи. Официально он будет представлен 26 июня на 41-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Руководство королевства распорядилось провести необходимое расследование, что привело к задержанию ряда лиц, виновных в преступлении. Расследование продолжается, и суды идут", - отметил аль-Джубейр в своем микроблоге в Twitter

Он указал, что судебный процесс по этому делу посещают представители посольств пяти стран-постоянных членов ООН, Турции и саудовских правозащитных организаций.

Госминистр заявил, что "ничего нового не увидел в этом необязательном к исполнению докладе".

Спецдокладчик ООН призвала ввести международные санкции в отношении всех возможных виновных в гибели Хашукджи, а также ввести мораторий на поставку средств слежения в Саудовскую Аравию.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября 2018 года после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных, а также информации о местонахождении тела Хашукджи.