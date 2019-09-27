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РИА Новости

Случаи задержания иностранных судов в российских водах в 2018-2019 годах

12:14 27.09.2019
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© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСудна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
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2019

27 сентября в исключительной экономической зоне РФ были задержаны три шхуны и мотоботы из КНДР. В них находились 262 рыбака. У них был изъят незаконный улов – более 30 тысяч кальмаров, а также запрещенные орудия лова.
17 сентября в исключительной экономической зоне России в районе банки Кито-Ямато были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся незаконной добычей. Первое судно с 21 членом экипажа было задержано 17 сентября, со второго, на борту которого находилось более 45 человек, по пограничникам открыли огонь. 18 сентября стало известно, что также была задержана вторая шхуна. В сумме на суднах находились 161 браконьер из КНДР.
10 мая по подозрению в нарушении правил рыболовства в исключительной экономической зоне РФ было задержано принадлежащее эстонской фирме Morobell судно Roxen, которое ходит под финским флагом. На борту было обнаружено свыше 7,5 тонны незаконно добытой рыбы. 25 июня судно было отпущено, для освобождения эстонская сторона заплатила залог в размере 720 тысяч евро.
2 апреля в порту Мурманска было задержано норвежское судно Arctic Swan. По данным пограничной службы, судно добывало северную креветку в исключительной экономической зоне РФ в Центральной и Северной частях Баренцева моря и следовало с уловом в Норвегию. На борту находились 22 члена экипажа, были обнаружены браконьерские ловушки и более чем 3,1 тысячи живых крабов. В отношении капитана судна было возбуждено дело об административном правонарушении.
28 марта в порту Находка в Приморье был задержан теплоход Ocean Crown под флагом Кипра греческого судовладельца. Причиной стали жалобы филиппинских моряков на плохие условия труда и невыдачу части зарплаты. На его борту находились 20 человек. 31 марта судно было освобождено и покинуло порт после отказа команды от претензий.
30 января сотрудники ФСБ задержали в Приморье рыболовную шхуну "Нисино Мару-68" (порт приписки Идзумо) с японским флагом. На судне были обнаружено около 7,5 тонн живого краба, из воды было поднято 206 незаконно установленных ловушек. Сумма ущерба составила более 39 миллионов рублей. В счет возмещения ущерба моряками было уплачено более 39 миллионов рублей. Также за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство, на капитана судна был наложен штраф в размере свыше 115 тысяч рублей. После рассмотрения административного дела в отношении капитана судна и оплаты наложенного штрафа, судно было отпущено.

2018

25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. При этом они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки – арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
7 сентября 2019 года они были освобождены российской стороной и вернулись на Украину.
27 августа у западного побережья Крыма северо-западнее мыса Урет (район на западе полуострова) пограничным сторожевым кораблем "Аметист" погрануправления ФСБ РФ по Крыму было задержано украинское рыболовецкое судно ЯОД-2105 (порт приписки Вилково) за незаконный промысел. Вместе с четырьмя членами экипажа – гражданами Украины оно было доставлено в Севастополь. 30 октября экипаж судна (вместе с моряками судно ЯМК-0041, задержанного в мае 2018 года) обменяли на задержанных моряков российского судна "Норд".
4 мая у берегов Крыма было задержано украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находился в СИЗО Симферополя. На судно был наложен арест. 30 октября экипаж судна (вместе с моряками судна ЯОД-2105, задержанного в августе 2018 года) обменяли на экипаж задержанного российского судна "Норд". Капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого отпустили под подписку о невыезде.
18 января небольшая японская шхуна "Никко-Мару", занимавшаяся промыслом трески, была задержана российскими пограничниками и препровождена в порт Южно-Сахалинска. Капитану судна было предъявлено обвинение в попытке сокрытия от учета и вывоза в иностранный порт выловленных водных биологических ресурсов, на борту нашли более 21 тонны. 30 января решением Южно-Курильского районного суда он был признан виновным в нарушении условий лицензии при промысле во внутренних водах России и приговорен к штрафу. После оплаты штрафа с судна сняли арест и оно ушло в Японию.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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