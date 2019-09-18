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РИА Новости

Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море

14:05 18.09.2019 (обновлено: 17:47 18.09.2019)
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© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСудна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
Во вторник сообщалось, что российские пограничники получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержала за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Сообщалось, что пограничники к вечеру среды (день мск) приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки. Позднее СК возбудил уголовное дело по данному факту, уточнив, что в результате нападения браконьеров пострадали четыре пограничника РФ.
"В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пограничниками задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР", - говорится в сообщении.
В ФСБ отметили, что "среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь".
"Состояние здоровья четырех раненых сотрудников пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что нарушителей везут в порт Находка для дальнейшего разбирательств.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
17 сентября, 21:19РИА Новости
Клинцевич прокомментировал инцидент с браконьерами в Японском море
8632113
Обсудить 10
Задержание браконьеров из КНДРЯпонское мореФСБ РФКНДРВ мире
Популярные комментарии
всех в трудовые лагеря.
18 сентября, 14:54
ИРИван Русский
1301103
у нас в стране президент есть или нет??? Лес китайца прохи*ачили, водные ресурсу корейцам и японцами...а кокой он целостности говорит с голубых экранов когда ее экономические зоны, дербанят кому не лень...
18 сентября, 15:38
Иван Петраков
1000302
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Клинцевич прокомментировал инцидент с браконьерами в Японском море
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Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
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