Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море

Во вторник сообщалось, что российские пограничники получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержала за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Сообщалось, что пограничники к вечеру среды (день мск) приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки. Позднее СК возбудил уголовное дело по данному факту, уточнив, что в результате нападения браконьеров пострадали четыре пограничника РФ.