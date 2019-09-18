МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
Во вторник сообщалось, что российские пограничники получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море на осмотровую группу. Позднее стало известно, что ФСБ РФ задержала за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Сообщалось, что пограничники к вечеру среды (день мск) приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки. Позднее СК возбудил уголовное дело по данному факту, уточнив, что в результате нападения браконьеров пострадали четыре пограничника РФ.
"В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения, пограничниками задержаны 2 рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР", - говорится в сообщении.
В ФСБ отметили, что "среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь".
"Состояние здоровья четырех раненых сотрудников пограничного управления удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что нарушителей везут в порт Находка для дальнейшего разбирательств.