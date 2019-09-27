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РИА Новости

В Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

09:13 27.09.2019 (обновлено: 10:18 27.09.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФСудна северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Судна северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
© РИА Новости / ФСБ РФ
ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Приморье задержали три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
В ФСБ подчеркнули, что иностранцы промышляли в исключительной экономической зоне России.
При осмотре они не стали оказывать сопротивления.
Всех нарушителей доставили в Находку, улов — более 30 тысяч кальмаров — изъяли. Кроме того, у рыбаков нашли запрещенные орудия лова.
Проблема браконьерства в водах у российских границ сохраняется. В 2018 году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфискованы.
Последний громкий случай произошел на прошлой неделе: российские военные задержали две шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданина КНДР. При этом браконьеры напали на пограничников, в результате один иностранец погиб, четверо россиян получили ранения.
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
20 сентября, 12:55РИА Новости
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
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КНДРРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Отлично! Давно пора наводить порядок там. Охамели эти соседи.
27 сентября, 09:18
Стас Титов
3820002
Да нет их же госдеп довел до браконьерства . Накормить одеть дать еще пайков на дрогу и отпустить с миром. Они же союзники наши в борьбе с мировым злом а русские своих не брасают.
27 сентября, 09:58
АСАртур Саляхов
1400132
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