В Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

Судна северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Приморье задержали три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.

В ФСБ подчеркнули, что иностранцы промышляли в исключительной экономической зоне России.

При осмотре они не стали оказывать сопротивления.

Всех нарушителей доставили в Находку, улов — более 30 тысяч кальмаров — изъяли. Кроме того, у рыбаков нашли запрещенные орудия лова.

Проблема браконьерства в водах у российских границ сохраняется. В 2018 году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфискованы.