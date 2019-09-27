В Приморье задержали три шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Приморье задержали три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
В ФСБ подчеркнули, что иностранцы промышляли в исключительной экономической зоне России.
При осмотре они не стали оказывать сопротивления.
Всех нарушителей доставили в Находку, улов — более 30 тысяч кальмаров — изъяли. Кроме того, у рыбаков нашли запрещенные орудия лова.
Проблема браконьерства в водах у российских границ сохраняется. В 2018 году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфискованы.
Последний громкий случай произошел на прошлой неделе: российские военные задержали две шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданина КНДР. При этом браконьеры напали на пограничников, в результате один иностранец погиб, четверо россиян получили ранения.