На Украине начали допрашивать нарушивших российскую границу военных

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В мае Госбюро возбудило дело против Порошенко о госизмене. Бывшего президента обвинили в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.