На Украине начали допрашивать нарушивших российскую границу военных

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины начало допрос освобожденных украинских военных, нарушивших границу России, в рамках дела о госизмене, которое возбудили против экс-президента Петра Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова, сообщил в пятницу адвокат Николай Полозов.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В мае Госбюро возбудило дело против Порошенко о госизмене. Бывшего президента обвинили в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.
"В эти дни в Киеве следователи ГБР (Государственное бюро расследований) начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных", - написал Полозов в Facebook в пятницу.
Он уточнил, что допрос проводится в рамках дела о госизмене, возбужденного по заявлению Портнова.