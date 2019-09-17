В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Японском море трое российских пограничников получили ранения в стычке с иностранными браконьерами, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне России. Военные обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся незаконной добычей.

Одно судно с 21 членом экипажа удалось задержать, со второго по пограничникам открыли огонь. По предварительным данным, на оказавшей сопротивление шхуне находилось более 45 человек.

Российский МИД вызовет временного поверенного в делах КНДР для объяснений.

Проблема браконьерства в водах у российских границ сохраняется. В 2018 году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфискованы.