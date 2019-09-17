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РИА Новости

В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников

15:26 17.09.2019 (обновлено: 18:46 17.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Приморские пограничники задержали иностранную шхуну в Японском море
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Японском море трое российских пограничников получили ранения в стычке с иностранными браконьерами, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне России. Военные обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся незаконной добычей.
Одно судно с 21 членом экипажа удалось задержать, со второго по пограничникам открыли огонь. По предварительным данным, на оказавшей сопротивление шхуне находилось более 45 человек.
Российский МИД вызовет временного поверенного в делах КНДР для объяснений.
Проблема браконьерства в водах у российских границ сохраняется. В 2018 году сотрудники береговой охраны выявили более восьми тысяч нарушений, задержаны 39 российских и иностранных судов, а также 1037 маломерных судов, из них 27 конфискованы.
Вместе с тем в ФСБ отмечает значительное снижение "подфлажников" — браконьерских судов с российскими экипажами, но под флагами других стран.
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Задержание браконьеров из КНДРЯпонское мореФСБ РФБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Какие-такие "решительные меры"? Утопить все корыта и весь сказ! На наших пограничников напали в наших водах так-то!
17 сентября, 15:52
bberserker79
610965313
Значит скоро наш друг Ын захватит какое-нибудь судно с российским экипажем.
17 сентября, 15:47
Анатолий Сердюков
11620655139
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