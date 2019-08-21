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РИА Новости

Всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков оставили в СИЗО

16:42 21.08.2019 (обновлено: 16:43 21.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗадержанные украинские моряки
Задержанные украинские моряки
© РИА Новости / Максим Блинов
Задержанные украинские моряки. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобы на продление ареста всех 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Суд отклонил жалобы на решения Лефортовского районного суда Москвы, продлившего меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 октября всем 24 обвиняемым", — рассказал собеседник агентства.
Рассмотрение жалоб на арест украинских моряков Сергея Цыбизова и Романа Мокряка
31 июля, 15:20Радио
Адвокат рассказал, когда украинские моряки могут вернуться домой
Судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора. Всем фигурантам вменяется незаконное пересечение российской границы и грозит до четырех лет колонии.
Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции. По его словам, дело насчитывает 20 томов, "с учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет минимум три месяца".
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
24 июля, 17:04Сказано в эфире - Радио Sputnik
Сенатор: понятно, что украинские моряки вернутся на родину. Вопрос – когдаВ Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению на родину моряков, арестованных в России за нарушение госграницы, в Москве это не подтверждают. Как отметил в эфире радио Sputnik сенатор от Крыма Сергей Цеков, вопрос пока остается открытым.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныНиколай ПолозовФСБ РФМосковский городской судВладимир ПутинМоскваРоссияУкраинаПроисшествия
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