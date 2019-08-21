Всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков оставили в СИЗО

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобы на продление ареста всех 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Суд отклонил жалобы на решения Лефортовского районного суда Москвы, продлившего меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 октября всем 24 обвиняемым", — рассказал собеседник агентства.

Судебные заседания проходили в закрытом от публики режиме по просьбе прокурора. Всем фигурантам вменяется незаконное пересечение российской границы и грозит до четырех лет колонии.

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции. По его словам, дело насчитывает 20 томов, "с учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет минимум три месяца".

Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.