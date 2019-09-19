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РИА Новости

"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО

16:37 19.09.2019 (обновлено: 16:43 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов в суде
Павел Устинов в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Генпрокуратура попросила Мосгорсуд выпустить под подписку о невыезде актера Павла Устинова, получившего реальный срок по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа.
По данным следствия, 3 августа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.
В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима (прокурор просил шесть лет). Защита обжаловала приговор. Сначала заседание по апелляции назначили на 23 сентября, позже перенесли на неопределенный срок.
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Реакция на приговор

История вызвала широкий общественный резонанс, за актера вступились коллеги по творческому цеху, а также политики и правозащитники. Среди поддержавших осужденного — режиссеры Константин Райкин и Андрей Звягинцев, актеры Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Анатолий Белый и множество других.
На фоне дела Устинова КПРФ выступила с инициативой разработать законопроект о смягчении наказания за нарушения на митингах.
Во вторник с призывом изменить приговор выступил зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.
"Прошу Генеральную прокуратуру РФ рассмотреть возможность принесения протеста на указанный приговор в отношении П.Г. Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности", — говорится в тексте его обращения к генпрокурору Юрию Чайке.
Аналогичное мнение высказал адвокат Анатолий Кучерена. "В первую очередь я намерен поставить вопрос об изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей", — сказал юрист.
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На следующий день с заявлением, что эту ситуацию "нельзя игнорировать", выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он назвал приговор вопиющей несправедливостью.
"В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро", — написал он в инстаграме.
По его словам, на кадрах "отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал".
В пользу смягчения приговора высказался глава Росгвардии Виктор Золотов, он отметил, что "со своей стороны дал бы максимум год условно".
Интерес к делу проявила и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она запросила материалы и направила своего представителя в апелляционный суд. При этом омбудсмен отметила, что не видит политической подоплеки в этом процессе и призвала всех успокоиться и "вернуться в правовое поле". Также Москалькова выразила надежду на то, что апелляционная инстанция скрупулезно разберет доводы сторон и взвесит соразмерность вынесенного наказания.
Заседание по ходатайству Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Устинову состоится завтра в полдень.
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Вчера, 19:10Сказано в эфире
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновГенпрокуратураВиктор ЗолотовСергей ШаргуновТатьяна МоскальковаАнатолий КучеренаАндрей ТурчакЮрий ЧайкаОбществоПроисшествия
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Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО
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