"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Генпрокуратура попросила Мосгорсуд выпустить под подписку о невыезде актера Павла Устинова, получившего реальный срок по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа.

По данным следствия, 3 августа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.

В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима (прокурор просил шесть лет). Защита обжаловала приговор. Сначала заседание по апелляции назначили на 23 сентября, позже перенесли на неопределенный срок.

Реакция на приговор

История вызвала широкий общественный резонанс, за актера вступились коллеги по творческому цеху, а также политики и правозащитники. Среди поддержавших осужденного — режиссеры Константин Райкин и Андрей Звягинцев, актеры Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Анатолий Белый и множество других.

На фоне дела Устинова КПРФ выступила с инициативой разработать законопроект о смягчении наказания за нарушения на митингах.

Во вторник с призывом изменить приговор выступил зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов.

"Прошу Генеральную прокуратуру РФ рассмотреть возможность принесения протеста на указанный приговор в отношении П.Г. Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности", — говорится в тексте его обращения к генпрокурору Юрию Чайке.

Аналогичное мнение высказал адвокат Анатолий Кучерена. "В первую очередь я намерен поставить вопрос об изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей", — сказал юрист.

На следующий день с заявлением, что эту ситуацию "нельзя игнорировать", выступил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Он назвал приговор вопиющей несправедливостью.

"В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро", — написал он в инстаграме

По его словам, на кадрах "отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал".

В пользу смягчения приговора высказался глава Росгвардии Виктор Золотов, он отметил, что "со своей стороны дал бы максимум год условно".

Интерес к делу проявила и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она запросила материалы и направила своего представителя в апелляционный суд. При этом омбудсмен отметила , что не видит политической подоплеки в этом процессе и призвала всех успокоиться и "вернуться в правовое поле". Также Москалькова выразила надежду на то, что апелляционная инстанция скрупулезно разберет доводы сторон и взвесит соразмерность вынесенного наказания.