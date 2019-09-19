Москалькова не увидела политической подоплеки в деле Устинова

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. Архивное фото

Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не видит политики в деле актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы сотруднику ОМОНа.

"Пускать дискуссию в политическое русло не очень продуктивно. Всем нужно успокоиться и вернуться в правовое поле", — сказала она.

Омбудсмен выразила надежду на то, что апелляционная инстанция скрупулезно разберет доводы сторон и взвесит соразмерность вынесенного наказания.

Согласно материалам дела, 3 августа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.

В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Защита обжаловала приговор. Сначала заседание по апелляции назначили на 23 сентября, позже перенесли на неопределенный срок. В четверг Генпрокуратура попросила Мосгорсуд освободить из СИЗО Устинова и изменить меру пресечения на подписку о невыезде.