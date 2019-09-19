Москалькова не увидела политической подоплеки в деле Устинова

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не видит политики в деле актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы сотруднику ОМОНа.
"Пускать дискуссию в политическое русло не очень продуктивно. Всем нужно успокоиться и вернуться в правовое поле", — сказала она.
Омбудсмен выразила надежду на то, что апелляционная инстанция скрупулезно разберет доводы сторон и взвесит соразмерность вынесенного наказания.
Вчера, 19:10Сказано в эфиреСлышали новость? В Москве проходят пикеты в поддержку Павла УстиноваПриговор не справедлив: что ждать от апелляции по делу актера Павла Устинова? Чума 21 века: как противостоять раку? Уж замуж невтерпеж: в каком возрасте выходить замуж? Эти темы в программе "Слышали новость?".
Согласно материалам дела, 3 августа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.
В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Защита обжаловала приговор. Сначала заседание по апелляции назначили на 23 сентября, позже перенесли на неопределенный срок. В четверг Генпрокуратура попросила Мосгорсуд освободить из СИЗО Устинова и изменить меру пресечения на подписку о невыезде.
За Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц, в том числе секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, адвокат Анатолий Кучерена и другие.