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РИА Новости

Москалькова не увидела политической подоплеки в деле Устинова

13:43 19.09.2019 (обновлено: 14:04 19.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не видит политики в деле актера Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы сотруднику ОМОНа.

"Пускать дискуссию в политическое русло не очень продуктивно. Всем нужно успокоиться и вернуться в правовое поле", — сказала она.

Омбудсмен выразила надежду на то, что апелляционная инстанция скрупулезно разберет доводы сторон и взвесит соразмерность вынесенного наказания.
Актриса Александра Черкасова-Служитель стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве
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Согласно материалам дела, 3 августа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.
В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Защита обжаловала приговор. Сначала заседание по апелляции назначили на 23 сентября, позже перенесли на неопределенный срок. В четверг Генпрокуратура попросила Мосгорсуд освободить из СИЗО Устинова и изменить меру пресечения на подписку о невыезде.
За Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц, в том числе секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, адвокат Анатолий Кучерена и другие.
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновТатьяна МоскальковаАндрей ТурчакРоссияОбщество
Популярные комментарии
Интересно, что означает её фраза "всем нужно успокоиться и вернуться в правовое поле"? Может сначала пусть суды вернутся в правовое поле? Судьи доказательства невиновности не хотят к делу приобщать и всё делают для того, чтоб осудить человека, а народ просят успокоиться))
19 сентября, 14:16
Константин Е
900008
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