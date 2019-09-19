Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов в четверг прокомментировал резонансный приговор Павлу Устинову: по его мнению, актеру можно было назначить условный срок, а остальное "перевести" блогеру Владиславу Синице, осужденному за скандальный твит.

"Это же суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал год условно, а вот эти 3,5 года перевел на Синицу. Вот моя точка зрения. Ему дали пять лет, по-моему, вот еще 3,5 года за призывы убивать детей, жен", - сказал Золотов журналистам в ответ на просьбу высказать мнение о приговоре Устинову.

"Я считаю, что он еще малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался", - продолжил глава Росгвардии, говоря о блогере.

В минувший понедельник Тверской суд Москвы отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима по статье о "применении насилия" к омоновцу в ходе несанкционированной акции 3 августа.

Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков".

Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней.

Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него шесть лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.