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РИА Новости

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Устинову

13:50 19.09.2019 (обновлено: 15:20 19.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава Росгвардии Виктор Золотов в четверг прокомментировал резонансный приговор Павлу Устинову: по его мнению, актеру можно было назначить условный срок, а остальное "перевести" блогеру Владиславу Синице, осужденному за скандальный твит.
"Это же суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал год условно, а вот эти 3,5 года перевел на Синицу. Вот моя точка зрения. Ему дали пять лет, по-моему, вот еще 3,5 года за призывы убивать детей, жен", - сказал Золотов журналистам в ответ на просьбу высказать мнение о приговоре Устинову.
"Я считаю, что он еще малым сроком отделался. И слава Богу, что он нам не попался", - продолжил глава Росгвардии, говоря о блогере.
В минувший понедельник Тверской суд Москвы отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима по статье о "применении насилия" к омоновцу в ходе несанкционированной акции 3 августа.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
13:43РИА Новости
Москалькова не увидела политической подоплеки в деле Устинова
Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков".
Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней.
Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него шесть лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.
Что касается блогера Владислава Синицы, то он в начале сентября был приговорен к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Суд трактовал один из его постов в Twitter как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве. Сам он утверждал, что его слова вырвали из контекста.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
11:15Радио Sputnik
Генпрокуратура попросила освободить Устинова до рассмотрения апелляции
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Обсудить 19
Дело Павла УстиноваПавел УстиновВладислав СиницаРосгвардияВиктор ЗолотовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Наказание вполне адекватное. Поднял руку на правоохранителей или угрожаешь им - получи как следует.
19 сентября, 14:12
Igor Loshkov
22010382
Всегда занятно наблюдать как власть имущие и их свита переобуваются в воздухе. Тут вон и дочь Пескова высказалась что Устинов невиновен и даже Соловьёв и Симонян.
19 сентября, 14:48
Будущее Страны
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