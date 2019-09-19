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РИА Новости

КПРФ разрабатывает проект о смягчении наказания за нарушения на митингах

10:13 19.09.2019 (обновлено: 10:18 19.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Фракция КПРФ в Мосгордуме планирует завершить разработку законопроекта о смягчении наказания за нарушения на митингах к концу октября, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.
"У нас пока еще инициатива и она прорабатывается. Мы с коллегами садились и рассматривали саму идею такую, теперь ее нужно прорабатывать. Но сам законопроект мы готовим, и, думаю, он будет готов к концу октября", - заявил Зюганов.
Депутат также добавил, что законопроект на пленарном заседании столичного парламента рассмотрят не раньше, чем через 2-4 месяца.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. В отношении части задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Несколько человек получили тюремные сроки. Позже СК прекратил уголовное преследование в отношении пятерых участников несогласованных акций и выпустил еще двоих под домашний арест.
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В частности, Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении программиста Айдара Губайдулина, который обвиняется в том, что бросил пластиковую бутылку в сторону полицейского на несанкционированной акции 27 июля, и освободил его под подписку о невыезде.
Актер Павел Устинов был приговорен к 3,5 годам колонии за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался актер, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Кроме того накануне Мосгорсуд отменил штрафы двум участникам несанкционированных акций в столице.
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КПРФРоссияПолитика
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