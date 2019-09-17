Депутат Госдумы попросил Чайку опротестовать приговор Устинову

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов сообщил, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве.
В обращении к Чайке, опубликованном в Telegram-канале депутата, он обратил внимание на "значительный общественный резонанс", вызванный уголовным делом в отношении Устинова.
"Прошу Генеральную прокуратуру РФ рассмотреть возможность принесения протеста на указанный приговор в отношении П.Г. Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности", - говорится в тексте обращения Шаргунова.
Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для подсудимого 6 лет колонии.