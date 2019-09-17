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РИА Новости

Депутат Госдумы попросил Чайку опротестовать приговор Устинову

15:51 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутат Государственной Думы РФ Сергей Шаргунов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов сообщил, что обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру Павлу Устинову, получившему 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции в Москве.
В обращении к Чайке, опубликованном в Telegram-канале депутата, он обратил внимание на "значительный общественный резонанс", вызванный уголовным делом в отношении Устинова.
"Прошу Генеральную прокуратуру РФ рассмотреть возможность принесения протеста на указанный приговор в отношении П.Г. Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности", - говорится в тексте обращения Шаргунова.
Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для подсудимого 6 лет колонии.
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, в зале заседаний Тверского суда Москвы
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Сергей ШаргуновГосдума РФЮрий ЧайкаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Да сколько можно уже эти тупые ситуации обсуждать. Чувак не сдержался, начал отпихивать работников Росгвардии за что сейчас и сядет. Нельзя нарушать закон, мы ведь против этого боремся.
17 сентября, 17:18
Глеб Корнилов
9000011
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