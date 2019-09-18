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РИА Новости

Турчак назвал отказ суда принять видео защиты Устинова несправедливым

11:10 18.09.2019 (обновлено: 16:54 18.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал приговор актеру Павлу Устинову за нанесение травмы сотруднику ОМОНа на несанкционированной акции в Москве вопиющей несправедливостью.
Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.
Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал. В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.
После оглашения приговора за Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц. В Кремле решение суда комментировать отказались.
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В свою очередь, Турчак сказал, что эту ситуацию невозможно игнорировать.

"В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро", — написал он в инстаграме.

По его словам, на кадрах "отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал".
Политик задался вопросом, почему суд не принял во внимание эти видеозаписи.
"Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо", — считает Турчак.
В среду защита Устинова обжаловала приговор.
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75962757
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновАндрей ТурчакМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Кто бы что не говорил, но чем лучше в стране защищены силовики, тем стабильнее государство. Пример США где если при полицейском если решил что то быстро из кармана достать будет не 3 года, а несколько пуль в туловище. И Украина, где в какой то момент силовиков не защитили.
18 сентября, 11:33
rrmgt1
42100037
"Потянув за рукав потерпевшего, обвиняемый причинил ему физические и моральные страдания". Ребята судейские, чему вас учили в институтах? Или вы поступили по блату и учились за деньги? Уголовника закрыть не можете. Подсказываю - он оскорблял росгвардейцев при исполнении ими своих служебных обязанностей и угрожал им и их семьям. Есть свидетели. Если надо, то я или любой патриот будет свидетелем. Не позорьтесь перед либерастами!
18 сентября, 11:32
Анатолий Сердюков
26200242
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