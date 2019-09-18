Турчак назвал отказ суда принять видео защиты Устинова несправедливым

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал приговор актеру Павлу Устинову за нанесение травмы сотруднику ОМОНа на несанкционированной акции в Москве вопиющей несправедливостью.

Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал. В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима.

После оглашения приговора за Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц. В Кремле решение суда комментировать отказались.

В свою очередь, Турчак сказал, что эту ситуацию невозможно игнорировать.

"В сети полно видеороликов с места задержания. Я пересмотрел многие по несколько раз. На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро", — написал он в инстаграме.

По его словам, на кадрах "отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал".

Политик задался вопросом, почему суд не принял во внимание эти видеозаписи.

"Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? Это нечестно и несправедливо", — считает Турчак.