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РИА Новости

Кучерена попросит суд отпустить Устинова

19:39 18.09.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПавел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что намерен просить суд отпустить актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за вывих плеча сотруднику ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве.
"В первую очередь я намерен поставить вопрос об изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей. Надеюсь, этот вопрос суд рассмотрит уже в пятницу", - сказал Кучерена.
Он пояснил, что принял поручение на защиту Устинова по просьбе народного артиста России Константина Райкина, встретился с сестрой осужденного и получил от нее материалы дела. "Завтра я надеюсь встретиться с Павлом", - отметил он.
Адвокат уже приступил к изучению материалов дела, он не будет подавать собственную жалобу на приговор, а поддержит жалобу адвоката Дмитрия Чешкова, который защищал Устинова на стадии следствия и судебного разбирательства. Оба защитника намерены работать вместе.
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Тверской суд Москвы в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, "нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков". Указывалось, что Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча, после чего провел в больнице 20 дней. Подсудимый вину не признал. Прокурор просил для него 6 лет колонии по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти.
За Устинова вступился целый ряд российских актеров и публичных лиц, среди которых секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. На своей странице в Instagram он назвал вопиющей несправедливостью ситуацию, в которой оказался Устинов, отметив, что "в сети полно видеороликов с места задержания, на любом из них видно, что парень просто стоял возле метро".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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