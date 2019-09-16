Саммит Россия — Турция — Иран по Сирии

Президент РФ Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию

Саммит Россия - Турция - Иран – трехсторонняя встреча на высшем уровне по сирийскому урегулированию. В таком формате лидеры России, Турции и Ирана впервые встретились 22 ноября 2017 года в Сочи.

Встрече предшествовала серьезная подготовка. 1 ноября президент России побывал с визитом в Иране, где встречался с Хасаном Роухани. Иранский президент тогда отметил, что наши страны играют важную роль в заключении мира и стабильности в регионе и благодаря сотрудничеству стал возможным разгром ИГ*. Тогда же Роухани выразил надежду на то, что именно развитие трехстороннего сотрудничества в формате Россия - Иран - Турция поможет установить в Сирии мир и стабилизировать обстановку. 13 ноября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 20 ноября Владимир Путин принял президента Сирии Башара Асада

Президенты Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита приняли итоговое заявление, в котором "выразили поддержку широкому межсирийскому диалогу с участием представителей всех сегментов сирийского общества".

Лидеры России, Ирана и Турции подтвердили важность сохранения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. Определять же судьбу страны, по словам президента РФ Владимира Путина, должны сирийцы – как сторонники действующей власти, так и оппозиции.

Лидеры также договорились, что будут наращивать сотрудничество для окончательного разгрома террористических организаций ИГ*, "Джебхат ан-Нусры"* и других экстремистских группировок. При этом они призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации и стабилизации в Сирии.

Россия, Турция и Иран также заявили о том, что продолжат принимать скоординированные усилия для обеспечения снижения насилия в Сирии.

Как отмечается в документе, президенты подчеркнули, что создание в рамках астанинского процесса зон деэскалации в Сирии оказалось весьма эффективным и значительно помогло снизить уровень насилия, облегчить гуманитарные страдания, остановить поток беженцев и начать работу над созданием условий для безопасного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, стороны подчеркнули , что астанинский формат и его достижения стали эффективным инструментом содействия миру и стабильности в Сирии.

На встрече с лидерами Ирана и Турции Владимир Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии . Он объяснил инициативу "колоссальным масштабом разрушений" в республике.

Кроме того, лидеры трех стран договорились сделать все, чтобы увеличить в разы объемы гуманитарной помощи для Сирии и привлечь к этой работе другие государства и международные организации.

По итогам саммита президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани приняли решение при необходимости встретиться вновь для обсуждения сирийской проблематики

Вторая трехсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла в Анкаре (Турция) 4 апреля 2018 года

По итогам переговоров президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление.

В частности, в нем говорится, что Россия, Иран и Турция убеждены, что не существует военного решения конфликта в Сирии , его можно решить только путем политического процесса. Президенты трех стран призвали международное сообщество увеличить гуманитарную помощь Сирии, а также содействовать разминированию и восстановлению основных объектов инфраструктуры и сохранению исторического наследия.

Лидеры трех стран подчеркнули , что готовы оказать помощь ООН для запуска работы конституционной комиссии САР в ближайшее время, а также важность отделения террористических группировок в Сирии от вооруженной оппозиции, соблюдающей перемирие, и выразили готовность продолжить сотрудничество для полной ликвидации террористов в Сирии.

По итогам саммита президент РФ Владимир Путин заявил , что Россия, Турция и Иран видят своей общей стратегической целью разгром террористов в Сирии, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию.

При этом Путин подчеркнул , что политизация гуманитарной проблематики в Сирии недопустима.

Третья трехсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию прошла 7 сентября 2018 года в Тегеране (Иран). Основными темами обсуждения лидеров России, Турции и Ирана стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками.

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе – ключ к установлению мира в стране

Президент России Владимир Путин по итогам саммита заявил , что стороны исходят из того, что призыв о перемирии в идлибской зоне будет услышан.

В итоговой декларации лидеры России, Турции и Ирана подтвердили свою решимость продолжить взаимодействие для окончательного уничтожения боевиков террористических группировок "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусры"* и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой"* или ИГ*. Стороны также условились наращивать координацию по гуманитарной линии Сирии.

На пресс-конференции по итогам переговоров президент России Владимир Путин подчеркнул , что они были "обстоятельные" и прошли "в конструктивном и деловом ключе".

По итогам саммита Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление. Президенты отвергли все попытки "создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом".

Стороны также отметили в этой связи, что решение руководства США о выводе своих сил из Сирии в случае его выполнения станет шагом, который будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в стране.

Лидеры России, Турции и Ирана подтвердили решимость содействовать скорейшему запуску конституционного комитета Сирии, включая согласование его состава и определение рекомендаций по правилам процедуры.

Лидеры трех государств отметили важность продолжения взаимодействия и координации сирийскими сторонами со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Также была подчеркнута важность создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев в места их проживания в Сирии.

Главы государств также обсудили, помимо сирийской проблематики, последние события в мире, взаимодействие в различных областях и условились наращивать совместное торгово-экономическое сотрудничество.

Путин и Эрдоган выразили соболезнования семьям жертв теракта в Иране ( 13 февраля 2019 года ) и поддержку народу и правительству республики, осудив атаку террористов.

*Террористические организации, запрещенные в России.