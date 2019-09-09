Биография Рауля Хаджимбы

Рауль Джумкович Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткуарчал Абхазской АССР (ныне Республика Абхазия).
В 1984 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета.
В 1975-1976 годах работал на Ткуарчалской ГРЭС.
С 1976 года по 1978 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР. После службы в армии работал в Ткуарчалском горкоме комсомола.
После окончания университета в 1984 году начал работать юрисконсультом на Сухумском химзаводе.
В 1985-1986 годах учился в Высшей школе КГБ СССР (Минск).
В 1986-1992 годах работал в Ткуарчалском отделе КГБ СССР.
В 1986-1992 годах Хаджимба являлся сотрудником КГБ города Ткуарчал.
В 1992-1993 годах участвовал в грузино-абхазском вооруженном конфликте. Был начальником разведки и контрразведки Восточного фронта. Кавалер Ордена Леона.
С 1993 по 1995 год Рауль Хаджимба работал начальником отдела Службы государственной безопасности Абхазии.
В 1996-1998 годах – начальник отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Абхазии.
В 1998-1999 годах – заместитель председателя Государственного таможенного комитета.
С 1999 по 2001 год – первый вице-премьер, председатель Службы государственной безопасности Абхазии.
С 1999 по 2001 год – первый вице-премьер, председатель Службы государственной безопасности Абхазии.
В 2002-2003 годах – министр обороны Абхазии, первый вице-премьер правительства.
С 2003 по 2004 год занимал пост премьер-министра Абхазии.
С 2003 по 2004 год занимал пост премьер-министра Абхазии.
В октябре 2004 года участвовал в выборах президента Абхазии, но проиграл Сергею Багапшу (50,1%), набрав 35,6% голосов избирателей.
Рауль Хаджимба и его сторонники не согласились с результатами выборов. Позже было достигнуто соглашение о проведении новых выборов в январе 2005 года, по итогам которых победил Сергей Багапш, а Рауль Хаджимба занял пост вице-президента.
В 2005-2009 годах – вице-президент Абхазии.
С мая 2009 года – лидер партии "Форум народного единства Абхазии".
В декабре 2009 года Рауль Хаджимба вновь уступил на президентских выборах Сергею Багапшу (61,1%), получив 15,3% голосов избирателей.
В августе 2011 года на досрочных выборах президента Абхазии Рауль Хаджимба занял третье место, заручившись поддержкой 19,8% избирателей.
С апреля 2012 года – депутат Народного собрания Абхазии.
24 августа 2014 года Рауль Хаджимба победил на президентских выборах в Абхазии, набрав 50,6% голосов избирателей.
25 сентября 2014 года официально вступил в должность президента Республики Абхазия.
25 августа 2019 года по итогам первого тура выборов президента Абхазии Рауль Хаджимба набрал 24,83% голосов избирателей и вышел во второй тур.
8 сентября действующий президент Абхазии Хаджимба победил во втором туре выборов главы государства, набрав 47,38%.
Рауль Хаджимба женат, у него двое детей.
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