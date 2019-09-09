Биография Рауля Хаджимбы

В 1984 году окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета.

В 1975-1976 годах работал на Ткуарчалской ГРЭС.

С 1976 года по 1978 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил СССР. После службы в армии работал в Ткуарчалском горкоме комсомола.

После окончания университета в 1984 году начал работать юрисконсультом на Сухумском химзаводе.

В 1985-1986 годах учился в Высшей школе КГБ СССР (Минск).

В 1986-1992 годах работал в Ткуарчалском отделе КГБ СССР.

В 1986-1992 годах Хаджимба являлся сотрудником КГБ города Ткуарчал.

В 1992-1993 годах участвовал в грузино-абхазском вооруженном конфликте. Был начальником разведки и контрразведки Восточного фронта. Кавалер Ордена Леона.

С 1993 по 1995 год Рауль Хаджимба работал начальником отдела Службы государственной безопасности Абхазии.

В 1996-1998 годах – начальник отдела по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета Абхазии.

В 1998-1999 годах – заместитель председателя Государственного таможенного комитета.

С 1999 по 2001 год – первый вице-премьер, председатель Службы государственной безопасности Абхазии.

В 2002-2003 годах – министр обороны Абхазии, первый вице-премьер правительства.

С 2003 по 2004 год занимал пост премьер-министра Абхазии.

В октябре 2004 года участвовал в выборах президента Абхазии, но проиграл Сергею Багапшу (50,1%), набрав 35,6% голосов избирателей.

В 2005-2009 годах – вице-президент Абхазии.

С мая 2009 года – лидер партии "Форум народного единства Абхазии".

В декабре 2009 года Рауль Хаджимба вновь уступил на президентских выборах Сергею Багапшу (61,1%), получив 15,3% голосов избирателей.

В августе 2011 года на досрочных выборах президента Абхазии Рауль Хаджимба занял третье место, заручившись поддержкой 19,8% избирателей.

С апреля 2012 года – депутат Народного собрания Абхазии.

8 сентября действующий президент Абхазии Хаджимба победил во втором туре выборов главы государства, набрав 47,38%

Рауль Хаджимба женат, у него двое детей.