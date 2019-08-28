Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2018-2019 годах

2019
28 августа в Нижнем Новгороде произошло возгорание на строящемся сухогрузе на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Оно возникло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадало три работника судоверфи, двое из которых погибли.
29 июля в Ревде Свердловской области на Среднеуральском медеплавильном заводе при выполнении технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу произошло возгорание в кислородно-компрессорном цехе. В результате происшествия пострадали две работницы, одна из них погибла, другая с ожогами была госпитализирована.
13 июля в Краснодаре в поселке Белозерный начался пожар в цехе по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе. Происходило горение емкостей с маслом на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
19 июня произошел крупный пожар на предприятии по производству резино-технических и железобетонных изделий в Уфимском районе Башкирии. Его площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, в связи с взрывом на территории завода "Кристалл" за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города, 18 человек были госпитализированы.
3 мая пожар произошел в тарном цеху Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Выгорели неэксплуатируемые пустые цеха на площади около одной тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
26 апреля вечером в Красноярске начался пожар на кровле цеха по производству холодильных установок частного предприятия, расположенного на территории оборонного завода "Красмаш". Площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.
Вечером 19 апреля в промзоне Нижнекамска (Татарстан) произошло возгорание во время ремонтных работ на установке БК-3 на заводе по производству изопрена-мономера компании "Нижнекамскнефтехим". Началось факельное горение на производственной установке. Пожар был быстро потушен. В результате него пострадали 17 человек, четверо из них позднее скончались в больнице.
19 марта цех по производству канифоли загорелся на площади порядка 400 квадратных метров на литейно-механическом заводе в Омске. Все люди покинули здание. Позже площадь возгорания увеличилась до 1,4 тысячи квадратных метров.
20 февраля крупный пожар возник на заводе пластмасс в Симферополе. По данным спасателей, в складском подвальном помещении загорелось отработанное масло. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.
13 февраля произошло возгорание крана в цехе непрерывного розлива металла на Челябинском металлургическом комбинате. Причиной стал произошедший в цехе розлив металла из ковша на площади 150 квадратных метров. Погибли двое рабочих, находившихся в кабине крана.
9 января в селе Покровка Оренбургской области на заводе промышленного цинкования произошел крупный пожар. Его площадь составила семь тысяч квадратных метров. В результате происшествия произошло обрушение стен, перекрытий и кровли цеха горячего цинкования. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем вели 170 человек и 61 единица техники, в том числе пожарный поезд.
2018
12 ноября в Рязани возникло возгорание на площади две тысячи квадратных метров в двухэтажном здании на территории завода "Центролит". В результате пожара произошло обрушение кровли горящего здания на площади 300 квадратных метров.
31 октября вечером начался пожар в ангаре Гжельского кирпичного завода в Раменском районе Московской области. Его площадь составила около 1,8 тысячи квадратных метров.
В ночь на 21 октября вспыхнул пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 4,5 тысячи "квадратов". При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали.
12 сентября произошел пожар на предприятии "Карбохим" города Дзержинска Нижегородской области. На территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 квадратных метров с последующим возгоранием. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
6 сентября загорелась емкость с дизельным топливом на предприятии "Новые технологии асфальта" в Тольятти (Самарская область). Пожар произошел на территории бывшего завода "Куйбышевфосфор" во время сварочных работ, которые проходили вблизи бочек с топливом. В результате возникшего воспламенения погибли двое рабочих.
31 августа произошел взрыв в здании утилизации мин на крупном оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области. Возникший после этого пожар распространился на площади около ста квадратных метров. В результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считались без вести пропавшими. Их останки были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха. Шесть человек получили травмы, четверо из них были госпитализированы.
14 августа на территории военно-промышленного завода "Урал" в Соликамске (Пермский край) возник пожар. Огонь вспыхнул в цехе по производству пороха на площади 10 квадратных метров. В результате вспышки две работницы получили тяжелые травмы – с ожогами 80% тела они были госпитализированы в больницу города Березники. Позже обе женщины скончались.
13 августа произошел пожар с обрушением кровли в одноэтажном металлическом цехе по производству гидроизоляции ООО "Завод Петрофлекс", расположенном в городе Никольское Тосненского района Ленинградской области. Его площадь составила 1800 квадратных метров. Пострадавших нет.
9 июля произошло возгорание в анодно-малярном цеху Иркутского авиационного завода. Площадь пожара составила около одной тысячи квадратных метров, никто не пострадал.
23 апреля в Богородске Нижегородской области возник пожар на кровле двухэтажного кирпичного производственного здания кожевенного завода имени А.Ю. Юргенса. Его площадь составила одну тысячу квадратных метров.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости