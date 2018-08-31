В Нижегородской области прогремел взрыв на оборонном заводе

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На крупном оборонном предприятии в Нижегородской области произошел взрыв, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Инцидент произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я.М. Свердлова в городе Дзержинске", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадали два человека.
Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.