В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Состояние трех пострадавших в результате взрыва на заводе имени Я. М. Свердлова в Дзержинске удовлетворительное, сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считались без вести пропавшими. Их останки были обнаружены при разборе завалов на месте сгоревшего цеха поздно вечером в воскресенье. Шесть человек получили травмы, четверо из них госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"По данным на 10.00 3 сентября, состояние трех пострадавших в результате происшествия на заводе имени Я. М. Свердлова, госпитализированных в травматолого-ортопедическое отделение БСМП города Дзержинска, оценивается как удовлетворительное, стабильное. У двоих пострадавших отмечается положительная динамика", — говорится в сообщении минздрава.

Четвертая пострадавшая, по данным ведомства, находится в Российском ожоговом центре.

Семьям погибших во время происшествия на заводе имени Я. М. Свердлова будет оказана материальная помощь правительства Нижегородской области в размере 200 тысяч рублей, пострадавшим – в размере 100 тысяч рублей. Также материальную помощь окажет администрация города Дзержинска. Семьи погибших получат по 100 тысяч рублей, пострадавшие – по 50 тысяч рублей.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.