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РИА Новости

ЧП и взрывы на полигонах в России в 2016-2019 годах

13:49, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

2019

8 августа на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Двое специалистов скончались от полученных ранений. ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска.
19 июня в ходе проведения плановых занятий по огневой подготовке на полигоне "Сельцы" в Рязанской области произошло возгорание сухой травы. В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок. В ликвидации пожара были задействованы штатные пожарные команды гарнизона, а также расчеты МЧС. В Минобороны сообщили, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты не было.
14 июня Минобороны РФ сообщило о возгорании на полигоне по утилизации боеприпасов "Погоново" под Воронежем. После возгорания сухой травы началась детонация снарядов.
Площадь пожар составила порядка трех гектаров. Материальный ущерб объектам полигона причинен не был.
4 мая в Свердловской области при взрыве на полигоне погиб военнослужащий, еще четверо пострадали. Военные нарушили правила безопасности и разожгли костер, в результате подорвался боеприпас.
27 апреля несовершеннолетний подорвался на снаряде на военном полигоне недалеко от села Кара-хаак в Туве. Мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, угрозы жизни не было. Представитель военного комиссариата рассказал, что на полигон проникли трое подростков.
17 апреля произошло возгорание в двухэтажной неэксплуатируемой постройке на территории военного полигона недалеко от Сертолово в Ленинградской области. Позднее оно было ликвидировано.

2018

9 ноября на территории Приволжского государственного испытательного полигона в городе Чапаевск Самарской области при разгрузке боеприпасов сдетонировал один из снарядов. В результате ЧП ранения получили четыре человека. Пострадавшие в состоянии средней тяжести были госпитализированы.
11 сентября возник пожар на территории военного полигона "Погоново" Хохольского района и Новоусманского лесничества в Воронежской области. Загорелась подстилка и сухая трава на площади около 100 гектаров. Возгорание было ликвидировано 13 сентября. По данным управления МЧС, к тушению были привлечены 274 человека и 71 единица техники.
6 июня на военном полигоне "Туганы" в Ленинградской области в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, получили ранения нижних конечностей двое военнослужащих одной из воинских частей округа.

2017

10 ноября самопроизвольный подрыв боеприпаса произошел на полигоне Цугол в Забайкалье. Погибли офицер и контрактник. Еще один офицер и четверо контрактников получили ранения. Инцидент произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов.
7 сентября один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при взрыве на полигоне в Ленинградской области. Инцидент произошел во время плановых танковых стрельб. Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения.
22 апреля пожар возник на территории межвидового полигона в Челябинской области, его площадь составила 30 гектаров. Никто не пострадал. Угрозы объектам Минобороны не возникло.

2016

28 сентября стало известно, что на полигоне в Кингисеппском районе Ленинградской области при утилизации боеприпасов произошел взрыв. Погибли три человека, еще трое пострадали.
16 сентября в Гвердейском районе Калининградской области на спецполигоне предприятия "Форпост Балтика Плюс", которое занимается утилизацией боеприпасов, произошел взрыв. Погиб один человек – сотрудник предприятия, еще трое были госпитализированы.
22 июня на стрелковом полигоне в пригороде Улан-Удэ возник пожар. Утром 23 июня он был локализован Лесоохраной и МЧС на площади семь гектар.
20 июня на полигоне Ашулкук в Астраханской области во время выполнения работ по подготовке учебных целей – ракеты-мишени произошло возгорание одного из пороховых зарядов ракетного двигателя, что привело к сильным взрывам. В результате них разлетелись другие двигатели, которые повредили военную технику. Огонь был локализован. Из ближайшего населенного пункта были эвакуированы около 600 человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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