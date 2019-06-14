В Воронежской области ликвидировали пожар на полигоне

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Возгорание травы на полигоне "Погоново" под Воронежем ликвидировано, материального ущерба нет, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

Ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожар на территории полигона "Погоново" в Воронежской области составляет порядка трех гектаров, расстояние до ближайших строений - 15 километров.