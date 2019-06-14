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РИА Новости

В Воронежской области ликвидировали пожар на полигоне

Вчера, 21:16
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Возгорание травы на полигоне "Погоново" под Воронежем ликвидировано, материального ущерба нет, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
Ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожар на территории полигона "Погоново" в Воронежской области составляет порядка трех гектаров, расстояние до ближайших строений - 15 километров.
"Возгорание сухой травы на полигоне "Погоново" в Воронежской области полностью ликвидировано. Материальный ущерб объектам полигона не причинен", - говорится в сообщении.
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