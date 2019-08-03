Крупные пожары в Москве в 2016-2019 годах

2019
Крупный пожар в бывшем промышленном здании в центре Москвы, который начался 3 августа утром, был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ. Пожар начался утром в субботу в 4-этажном здании старой постройки на улице Дубининская в центре столицы. Превышений ПДК не выявлено. Обрушились перекрытия. В тушении пожара приняли участие 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Ка-32А, оборудованные специальным водосливным устройством. При обрушении горящих перекрытий пострадал один пожарный.
Четвертого февраля в Москве по адресу Никитский бульвар, 12 произошел пожар на площади 2 тысячи квадратных метров. Пожар начался на пятом этаже и перешел на шестой. Позднее между пятым и шестым этажами обрушились перекрытия. Погибли шесть человек.
Пятого января пожарные потушили огонь, охвативший старый дом в центре Москвы на площади 450 квадратных метров. Здание – объект культурного наследия, оно было построено в 1816 году. Его тушили 61 человек и 17 единиц техники. Пострадавших не было.
2018
Одноэтажный склад загорелся на северо-западе Москвы на площади 200 квадратных метров 23 ноября. В результате пожара два человека погибли, один пострадал.
Неэксплуатируемое здание загорелось на юго-востоке Москвы по адресу Рязанский проспект, дом 26 на площади три тысячи квадратных метров 17 ноября. Пострадавших не было.
17 ноября произошел пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Горели установка крекинга и печь дожига, высота пламени превышала десять метров. В ликвидации пожара участвовали 120 спасателей и 30 единиц техники. Пострадавших нет.
2017
Восьмого октября пожар возник в торговом центре "Синдика" на МКАД. Общая площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. В тушении пожара задействовали более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе три вертолета Ка-32. При пожаре пострадали три человека. Из здания эвакуировали более трех тысяч посетителей и сотрудников.
18 сентября произошел пожар на складе в районе Гольяново на востоке Москвы. Около трех часов ночи поступила информация о загорании в складском здании на улице Амурской, дом 1. Горела продукция в одноэтажном кирпичном здании склада на площади 300 квадратных метров. Позднее площадь возгорания увеличилась до 500 "квадратов".
17 августа крупный пожар произошел на складе в Москве на улице Полярной. К тушению возгорания были привлечены 160 пожарных, спецтехника и два вертолета Ка-32А. Огонь охватил 15 тысяч квадратных метров территории склада, где горели автомобильные масла, средства автохимии и лакокрасочные изделия. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли.
Десятого августа поступило сообщение о пожаре по адресу 41-й километр МКАД, поселение Мосрентген, дом 4, строение 6, поступило в среду в 22.52. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Площадь пожара в торговых павильонах на рынке в поселке Мосрентген в Новой Москве составляла около тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В 02.17 пожар был полностью ликвидирован.
Девятого августа загорелось двухэтажное торгово-административное здание по адресу Таганская площадь, 86. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 120 человек. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.
10 июля вечером произошел пожар в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве. Он был потушен ближе к полуночи. Пострадали 18 человек, включая ребенка и сотрудника пожарно-спасательной части №13, получившего тепловой удар. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. В это время на территории торгового центра находилось 3 тысячи человек, которые были оперативно эвакуированы, системы противопожарной безопасности сработали без сбоев. Во многом благодаря этому удалось избежать жертв.
Пятого мая пожарные ликвидировали крупное возгорание в здании в Лубянском проезде в центре Москвы на площади три тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
2016
22 сентября склад с пластмассовой продукцией загорелся на востоке Москвы на Амурской улице. В тушении пожара были задействованы 160 спасателей и 46 единиц техники. В результате возгорания произошло обрушение кровли. Ликвидировать пожар удалось только утром 23 сентября. Спасатели обнаружили на месте пожара тела восьми огнеборцев. Пожарные, ценой собственной жизни защитившие москвичей от утечки аммиака и взрывов 30 газовых баллонов при тушении пожара на складе, были представлены к орденам Мужества. К государственным наградам посмертно представлены полковник внутренней службы Александр Юрчиков, майор Алексей Акимов, капитан Роман Георгиев, старший лейтенант Александр Коренцов, прапорщики Николай Голубев, Павел Андрюшкин и Сергей Синелобов, старшина Павел Макарочкин.
27 августа произошел пожар на складе на севере Москвы. Пожар произошел в ангаре, который принадлежал типографии "Печатный экспресс". Всего в результате ЧП погибли 17 человек – 14 граждан Киргизии и трое россиян. По данным МИД Киргизии, все погибшие — молодые женщины, большинство из которых в возрасте 18-25 лет.
23 августа произошел крупный пожар на лакокрасочном заводе в Новой Москве. Загорелся завод по адресу: поселок Шишкин Лес, дом 23. Был объявлен второй номер сложности пожара. Для борьбы с огнем привлекались три вертолета Ка-32 московского авиационного центра. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Пострадало два человека.
В ночь на 21 июля загорелось трехэтажное здание бывшего пивзавода Бадаевский (Трёхгорный) по адресу: Кутузовский проспект, дом 12, корпус 1. Пожару была присвоена третья категория сложности. Площадь пожара составила 5,5 тысячи квадратных метров. Во время пожара произошло обрушение кровли здания на площади 2,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара участвовало 72 боевых расчета, 165 сотрудников ведомства. Для борьбы с огнем привлекались два пожарно-спасательных корабля.
16 апреля произошло возгорание одноэтажного склада с пиломатериалами на Рублевском шоссе на площади 1500 квадратных метров и частично лесного массива. Пострадавших не было.
Третьего апреля в одном из административных корпусов старого здания Министерства обороны России по адресу: Знаменка, 19, вспыхнул пожар. Пожару был присвоен наивысший уровень сложности — в первые часы работы спасателей с места происшествия было эвакуировано около 50 человек. Из-за сильного задымления и ветра здание невозможно было потушить с воздуха. К ликвидации последствий происшествия привлекли более 330 человек и 100 единиц техники. Полностью справиться с огнем удалось через девять часов. По данным МЧС РФ, площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров, рухнула кровля на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Никто из служащих ведомства не пострадал.
18 февраля произошел крупный пожар в Савеловских торговых рядах в центре Москвы. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
14 февраля возник пожар на складе с горючими материалами на севере Москвы. В результате пожара произошло обрушение кровли, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров.
30 января поздно вечером произошел пожар в швейном цехе на улице Стромынка в Москве. Возгорание было ликвидировано в 00.55. В результате пожара погибли 12 человек. Среди них восемь граждан Киргизии, в том числе четырехлетний ребенок, а также два гражданина России — выходцы из Киргизии. По факту случившегося было возбуждено дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости