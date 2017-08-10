Площадь пожара на рынке в Новой Москве увеличилась до тысячи "квадратов"

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Площадь пожара в торговых павильонах на рынке в поселке Мосрентген в Новой Москве составляет около тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС России.

Как стало известно ранее, сообщение о пожаре по адресу 41-й километр МКАД, поселение Мосрентген, дом 4, строение 6, поступило в среду в 22.52. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

"Площадь пожара увеличилась и составляет около 1 тысячи квадратных метров", — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.