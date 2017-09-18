На востоке Москве потушили горевший склад

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пожар на складе в районе Гольяново на востоке Москвы ликвидирован, пострадавших нет, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено, сообщил в понедельник столичный главк МЧС.
"В 07.52 пожар на складе улица Амурская, дом 1 ликвидирован", — говорится в сообщении ведомства в аккаунте Twitter.
В 07.52 пожар на складе ул. Амурская, д.1 ЛИКВИДИРОВАН— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 18 сентября 2017 г.
Пострадавших нет.
Отмечается, что превышений ПДК загрязняющих веществ не выявлено. До ближайших жилых домов расстояние составляет более 500 метров.