В Москве локализовали пожар в здании на Таганской площади

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Пожар в здании на Таганской площади в Москве локализован, информации о пострадавших нет, говорится в сообщении столичного ГУМЧС в Twitter. © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк В горящем на Таганской площади торговом центре обрушилась мансарда

Ранее сообщалось, что в 13.05 в МЧС поступила информация о возгорании в двухэтажном торгово-административном здании по адресу Таганская площадь, 86. До прибытия пожарных из здания были эвакуированы 120 человек. По данным сервиса "Яндекс.Карты", в здании расположен торговый дом с ресторанами и кафе. Как сообщали в ГУМЧС РФ по Москве, площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

"В 15:46 пожар локализован на Таганской площади, д.86. Информация о пострадавших не поступала", — сообщается в Twitter.