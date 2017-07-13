В ТЦ "РИО", где произошел крупный пожар, не нашли грубых нарушений

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Большая часть нарушений, выявленных контрольными органами в торговом центре "РИО", была устранена, грубых нарушений на момент пожара в центре не было, заявил в ходе пресс-конференции главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Сергей Кададов.
Крупное возгорание в торговом центре "РИО" произошло вечером в понедельник и было потушено ближе к полуночи. Источник в экстренных службах столицы сообщал о 18 пострадавших, включая ребенка и сотрудника пожарно-спасательной части №13, получившего тепловой удар.
"Проверки на этом объекте проводились. Нарушения имелись, но в 2016 году контроль ранее выданных предписаний показал, что большая часть нарушений была устранена. Грубых нарушений на момент пожара там не было", — сказал Кададов.
Он подчеркнул, что пока идет расследование говорить о причинах пожара преждевременно. Кададов отметил, что в основном все системы пожарной безопасности в ТЦ сработали.