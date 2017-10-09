В ТЦ "Синдика" ликвидировали открытое горение

Пожар на рынке "Синдика" в Москве (41)

Пожар в торговом центре Синдика в Москве. 8 октября 2017

Пожар в торговом центре Синдика в Москве. 8 октября 2017

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" на МКАД. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Открытое горение удалось ликвидировать в 07.03, другая информация не приводится. Ранее пожарным удалось локализовать возгорание на площади 55 тысяч квадратных метров.

Торговый центр "Синдика", расположенный неподалеку от московского района Строгино, загорелся днем в воскресенье. Часть ТЦ обрушилась. Власти Одинцовского района Подмосковья сообщили, что на подземной парковке в торговом центре взрывались машины.

В результате пожара пострадали три человека. Из здания эвакуировали всех посетителей и сотрудников персонала — более 3 тысяч человек. К борьбе с огнем привлекли авиацию, которая сбросила 450 тонн воды.

Сумма ущерба от пожара в ТЦ "Синдика", по предварительным данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), может достигать пяти миллиардов рублей.