Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-02T02:54Z
https://ria.ru/20190802/1557073842.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/103764/50/1037645040_0:158:3000:1846_1036x0_80_0_0_7d302ed25ecf79231dc829aa6649a4fd.jpg
РИА Новости

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Вчера, 02:54
204
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР" (по терминологии НАТО - SS-20)
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 ПИОНЕР (по терминологии НАТО - SS-20)
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.
После распада СССР практическое выполнение договора, помимо России и США, осуществляли Белоруссия, Казахстан и Украина.
В соответствии с договором, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Помимо этого, стороны в течение трех лет обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров.
К 1991 году ликвидации подлежали советские баллистические ракеты средней дальности (БРСД) типа "Пионер", Р-12, Р-14 (по классификации США и НАТО соответственно SS-20, SS-4 и SS-5), крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) РК-55 (SSC-Х-4 Slingshot), а также баллистические ракеты меньшей дальности – ОТР-22 (SS-12M Scaleboord) и ОТР-23 "Ока" (S-23 Spider).
В США предусматривалось ликвидировать БРСД "Першинг-2" (Pershing-2), КРНБ BGM-109G, а также ракеты меньшей дальности (РМД) "Першинг-1А" (Pershing-1A).
В мае 1991 договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859.
Ликвидация советских ракет осуществлялась методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД "Пионер" были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. Ликвидация американских ракет "Першинг" проводилась методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве ракет-мишеней средней дальности.
Были ликвидированы технологическая оснастка для производства ракет, а также оперативные базы и места обучения специалистов (всего 117 советских объектов и 32 – американских).
В целях контроля за выполнением Договора до 30 мая 2001 года сторонами осуществлялись инспекции на местах, в том числе на постоянной основе на проходных пунктах объектов по производству – Воткинского машиностроительного завода (Удмуртия) и завода "Геркулес" в городе Магна (штат Юта, США).
Вопросы выполнения договорных обязательств, согласования мер повышения жизнеспособности и эффективности Договора рассматривались в Специальной контрольной комиссии (СКК). К октябрю 2003 года состоялось 29 сессий СКК. После этого комиссия длительное время не созывалась, поскольку к тому времени Россия и США завершили выполнение мероприятий, требовавших наблюдения по Договору.
12 октября 2007 года на встрече с министрами иностранных дел и обороны России и США президент РФ Владимир Путин выдвинул идею о придании обязательствам по Договору о РСМД глобального характера. Американская сторона поддержала это предложение.
25 октября 2007 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было распространено совместное российско-американское заявление по Договору о РСМД. В нем, в частности, содержался призыв ко всем заинтересованным странам обсудить возможность придания глобального характера обязательствам по ДРСМД путем отказа от баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью 500-5500 километров.
На пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве 12 февраля 2008 года глава МИД РФ Сергей Лавров предложил приступить к совместному поиску оптимальных путей продвижения этой инициативы. Он также внес на экспертное обсуждение проект Основных элементов международно-правовой договоренности о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (наземного базирования), открытой для широкого международного присоединения. Несмотря на усилия России, дальнейшего практического развития данная инициатива не получила.
С 2013 года США стали выдвигать России претензии в нарушении Договора о РСМД.
Американская сторона утверждает, что принятая на вооружение российская крылатая ракета наземного базирования (КРНБ) 9М729 имеет запрещенную по Договору дальность в диапазоне 500-5500 километров. Российская сторона это опровергает. Несмотря на настойчивые призывы РФ, США отказывались конкретизировать обстоятельства, легшие в основу их претензий.
Российская сторона также имеет претензии к США в контексте выполнения ими Договора о РСМД. Они заключаются в следующем:
- неправомерный односторонний вывод из-под охвата ДРСМД ударных беспилотных летательных аппаратов соответствующей дальности, полностью подпадающих под содержащееся в Договоре определение термина "крылатая ракета наземного базирования";
- поддержание технологического потенциала в сфере ракет средней и меньшей дальности наземного базирования путем его отработки на широком спектре ракет-мишеней в ходе испытаний, заявляемых как противоракетные;
- наземное развертывание на европейских объектах глобальной ПРО США в составе комплексов "Иджис Эшор" (Aegis Ashore) универсальных ПУ Мk-41, которые могут применяться для пусков крылатых ракет средней дальности "Томагавк" (Tomahawk) и других ударных ракетных средств.
Озабоченности сторон являлись предметом экспертных консультаций в двустороннем формате.
15-16 ноября 2016 года в Женеве (Швейцария) была созвана сессия Специальной контрольной комиссии (СКК) по договору о РСМД, не собиравшаяся до этого 13 лет. Еще одна сессия СКК состоялась 12-14 декабря 2017 года. Однако ни по одному из проблемных вопросов прогресса не было достигнуто.
Договор о РСМД является бессрочным, однако каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости своего выхода.
В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.
20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
15 января 2019 года в Женеве прошли российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Во время встречи США потребовали уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8). Россия, в свою очередь, заявила США о готовности пойти на транспарентность в отношении ракеты 9М729, но в ответ Вашингтон должен принять во внимание озабоченности РФ. Замглавы российского МИД Рябков сообщил, что Россия предложила США новую встречу по обсуждению ДРСМД, но американцы не подтвердили готовность в ней участвовать.
1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в договоре, а через полгода окончательно из него выйдут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Путин отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом он добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
4 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Отмечалось, что Россия приостановит выполнение договора до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия.
3 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Законом устанавливается, что решение о возобновлении Российской Федерацией действия Договора принимается президентом РФ.
31 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
101001
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Очередь в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
Мавзолей Ленина в Москве
РИА
Новости
ДТП с участием автобуса в Уфе
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
Военнослужащие во время учений десантно-штурмовых и танковых подразделений ВДВ
День Воздушно-десантных войск в России
В Елабуге открывается всероссийская Спасская ярмарка
Лента
новостей
Русская горная артиллерия на Кавказском фронте
Первая мировая война (1914-1918)
WorldSkills Kazan 2019
В Казани ввели особый противопожарный режим в связи с WorldSkills 2019
2 августа: память пророка Илии
Аэрофлот доставил в Москву кубок Чемпионата мира по баскетболу-2019
Аэрофлот доставил в Москву кубок Чемпионата мира по баскетболу-2019
Самоходная пусковая установка 9П78-1 Искандер-М
Военный эксперт рассказал, как Россия может ответить на выход США из ДРСМД
Вид на старую часть Каунаса и мост через реку Неман
Каунас освобожденный. Долгожданная победа после трех лет оккупации
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии
Аэрофлот опубликовал результаты заседания совета директоров
Генеральный директор Воронежской горэлектросети Руслан Кочетов в своей приемной
Экс-кандидату в мэры Воронежа Кочетову продлили домашний арест до октября
Открытие сезона фонтанов в Москве
Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в I полугодии выросла в 1,5 раза
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что США рассматривают возможность блокады Венесуэлы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:18В России ликвидировали 22 лесных пожара за сутки
02:12Мадуро заявил о готовности говорить "даже с дьяволом" ради мира в Венесуэле
01:45Путин увеличил штрафы в сфере эксплуатации радиоэлектронных средств
01:41СМИ: Ким Чен Ын очень доволен результатами последнего испытания ракет
01:37Путин подписал закон для обеспечения сбалансированности бюджетов регионов
01:33Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
01:15В перинатальном центре в Карелии развеяли опасения о сокращениях персонала
01:10Ученые раскрыли опасность похмелья
01:08Россельхознадзор сможет проводить контрольные закупки лекарств для животных
01:04Путин подписал закон об участии военных в накопительно-ипотечной системе
00:56Зеленский напомнил депутату Рады об обещании профинансировать ремонт дорог
00:49Косачев прокомментировал планы Трампа по блокаде Венесуэлы
00:48Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел
00:47Косачев прокомментировал новые антироссийские санкции США
00:35В Ингушетии освободили от должности постпреда региона при президенте
00:33Путин утвердил статус ветеранов для дагестанцев, воевавших в 1999 году
00:31В "Яблоке" сообщили о задержании в Москве агитаторов из команды Бунимовича
00:30"Аэроэкспресс" отменит ряд рейсов в "Шереметьево" и обратно
00:20Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов
00:17США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов
Лента новостейМолния