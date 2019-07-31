Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

ДРСМД был заключен в 1987 году между США и СССР, преемницей которого стала Россия. О намерении выйти из договора США официально объявили полгода назад.

"Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение (действия) договора, поскольку США выйдут (из него)", - заявил Болтон, выступая в Вашингтоне.

Он повторил обвинения в адрес России в том, что она нарушала договор, что и стало причиной выхода США. "Россия продолжала разрабатывать передовые баллистические и гиперзвуковые системы доставки, чтобы модернизировать свой арсенал в нарушение договора", - сказал Болтон.

Он отметил, что другой проблемой было то, что Китай не был участником соглашения и разрабатывал ракеты, которые США не могли разрабатывать по договору РСМД.