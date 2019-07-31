Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T03:25Z
https://ria.ru/20190731/1557026896.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153131/65/1531316545_0:142:3072:1870_1036x0_80_0_0_7980a15ca222cc42d87d1a54d77e75ec.jpg
РИА Новости

Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа

Вчера, 03:25
7612
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
ДРСМД был заключен в 1987 году между США и СССР, преемницей которого стала Россия. О намерении выйти из договора США официально объявили полгода назад.
"Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение (действия) договора, поскольку США выйдут (из него)", - заявил Болтон, выступая в Вашингтоне.
Он повторил обвинения в адрес России в том, что она нарушала договор, что и стало причиной выхода США. "Россия продолжала разрабатывать передовые баллистические и гиперзвуковые системы доставки, чтобы модернизировать свой арсенал в нарушение договора", - сказал Болтон.
Запуск ракеты Калибр с малого ракетного корабля Град Свияжск
30 апреля, 08:00
Россия не вышла из мировой гонки вооружений. Она ее просто выиграла
Он отметил, что другой проблемой было то, что Китай не был участником соглашения и разрабатывал ракеты, которые США не могли разрабатывать по договору РСМД.
В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
336121312
Обсудить 7
Выход США из договора о РСМДДжон БолтонДоговор о РСМДРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Он отметил, что другой проблемой было то, что Китай не был участником соглашения и разрабатывал ракеты, которые США не могли разрабатывать по договору РСМД. С этого и надо было начинать, а то Россия виновата.
31 июля, 05:32
sstrojnov79
1500001
Хоть руки России развязали......
31 июля, 04:39
Руслан Серенко
1310001
Рекомендуем
В Южной Корее подтвердили сообщения о запуске КНДР баллистических ракет
РИА
Новости
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
В России за сутки ликвидировали более 30 лесных пожаров
Помидоры в теплице
Россию ждет рекордный урожай овощей
Лента
новостей
Оперативная съемка МВД России с места ликвидации бандитов в Астрахани
Суд вынес приговор исламистам по делу об убийстве полицейских в Астрахани
Запуск ракеты Томагавк с ракетного эсминца USS Porter в Средиземном море
США намерены заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области
Жителям Приамурья компенсируют затраты на электроэнергию для просушки домов
Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Бывший замгенпрокурора Украины призвал к "большей жесткости" в Донбассе
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Россия приближается к тому, что останутся одни пенсионеры, заявили в РПЦ
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, зачем он пишет в Twitter
Провинция Идлиб в Сирии
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Пляж в Кемере
"Турпомощь" прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
02:17Мексиканские власти одобрили экстрадицию экс-главы парламента Гватемалы
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
Лента новостейМолния