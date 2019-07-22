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РИА Новости

Крупные ДТП в России в 2019 году

Вчера, 13:51
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© Фото : ГУ МЧС по Омской областиПоследствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС по Омской области
22 июля в Омской области на 830-м километре федеральной автомобильной дороги "Иртыш" женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, при обгоне выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Renault Logan. В результате ДТП погибли двое пассажиров Renault, еще 11 человек – оба водителя, два пассажира Renault (один из них несовершеннолетний) и семь пассажиров Nissan (в том числе четверо детей) – попали в больницу.
18 июля на 20-м километре автодороги "Кызыл-Эрзин" в Туве водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. ДТП привело к гибели семерых человек – обоих водителей и пятерых пассажиров Lada, в том числе троих детей трех, четырех и девяти лет.
18 июля в Приморье у поселка Штыково на 32-м километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный автомобиль Toyota Wish столкнулся с грузовиком HOWO. ДТП унесло жизни шестерых человек, один ребенок получил перелом бедра и был госпитализирован во Владивосток. Все погибшие ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал.
14 июля в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. В результате ДТП погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. Все в автобусе в момент аварии находилось 39 пассажиров.
12 июля в Туве машина марки УАЗ, в которой ехали 12 человек, опрокинулась в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечь вброд реку Шуй. По данным следствия, автомобиль заглох посреди переправы и его начало уносить течением. Двое мужчин и женщина выбрались из машины и пытались удержать ее, но течение унесло их и опрокинуло автомобиль. Салон, в котором оставались двое взрослых и семь детей, быстро заполнился водой, все они погибли. В живых остались двое мужчин, которые смогли самостоятельно выбраться из реки.
22 июня ночью в Забайкальском крае на региональной автодороге между Читой и Арахлеем водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry. В результате аварии пять человек погибли на месте, четверо пострадали, в том числе двое детей 6 и 10 лет, находившиеся в Toyota Camry. Позднее пострадавшая несовершеннолетняя девочка скончалась от полученных травм.
15 июня в Острогожском районе Воронежской области столкнулись минивэн Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Ford Focus. В результате аварии погибли восемь человек, один пострадал.
4 апреля на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус Mercedes и фура Scania. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали. В числе пострадавших один ребенок.
6 марта около села Дворцовское в Ставропольском крае водитель ЗИЛ заснул за рулем и столкнулся с минивэном, в котором находились восемь человек – граждане Азербайджана. В результате ДТП шесть человек погибли, пятеро пострадали. Позднее двое пострадавших скончались в больнице.
19 февраля на 1000-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись "КамАЗ", пассажирский микроавтобус и иномарка. В результате крупного ДТП шесть человек погибли, 13 были госпитализированы в медучреждения города Шахты.
8 февраля в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся и упал с высоты 40-45 метров. Шесть человек погибли, 16 пострадали.
15 января на 166-м километре автодороги Курск - Борисоглебск в Нижнедевицком районе Воронежской области автомобиль Lexus, направлявшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения транспортные средства загорелись, погибли восемь человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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