Межгосударственные отношения России и Турции

История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 3 июня 1920 года

Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики 1992 года.

В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом впервые за 30 лет. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Последующие годы характеризовались интенсивным развитием политических и экономических связей.

Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции в послании президенту Российской Федерации выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений. В развитие достигнутых договоренностей министры иностранных дел двух стран провели 1 июля рабочую встречу в Сочи.

9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге прошла первая после кризиса в двусторонних отношениях встреча президентов России и Турции . По ее итогам Путин и Эрдоган заявили о готовности восстановить сотрудничество по всем направлениям.

Президент Турции в сентябре посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом.

Очередной рабочий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию состоялся 23 января 2019 года. В ходе беседы лидеры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематику сирийского урегулирования.

14 февраля в Сочи состоялась четвертая трехсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Турция, Иран). Перед началом встречи Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

8 апреля 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Москву с рабочим визитом.

В ходе переговоров на высшем уровне состоялся углубленный обмен мнениями по всему спектру российско-турецких отношений, включая реализацию совместных стратегических проектов в энергетической, военной, гуманитарной сферах, а также по актуальным региональным и международным проблемам. В Кремле также состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана с ведущими представителями российских и турецких деловых кругов.

Активизировался диалог по линии глав правительств и спикеров парламентов России и Турции. В июле 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил Турцию с рабочим визитом для участия в церемонии инаугурации президента Турции.

В августе 2018 года председатель Госдумы России Вячеслав Володин в качестве почетного гостя принял участие в шестом съезде правящей Партии справедливости и развития. В октябре 2018 года Россия, Турция и Южная Корея стали организаторами III Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Анталье.

Активный диалог поддерживается по линии глав внешнеполитических ведомств. В 2018-2019 годах состоялось 14 встреч Сергея Лаврова с Мевлютом Чавушоглу.

Последняя – 29 марта 2019 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Анталью для участия в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Наряду с контактами на высшем и высоком уровнях осуществляется активное взаимодействие между ключевыми российскими и турецкими министерствами и ведомствами, руководители которых ежегодно проводят встречи в рамках действующих при ССВУ механизмов – Смешанной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Российско-турецкого Форума общественности (РТФО).

В ходе контактов на высшем и высоком уровнях центральное место занимает сирийская проблематика . В рамках сирийского урегулирования Турция, Россия и Иран инициировали астанинский процесс, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, тем самым создав условия для активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН. Среди других международных вопросов традиционно большое внимание уделяется положению на Ближнем Востоке, в Закавказье и Центральной Азии, на Украине и вокруг нее.

Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2018 года объем внешней торговли России и Турции составил 25,5 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 21,3 миллиарда долларов и импорта – 4,2 миллиарда долларов.

За январь-апрель 2019 года внешнеторговый оборот России и Турции составил 8,1 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 6,6 миллиарда долларов и импорт – 1,5 миллиарда долларов.

В структуре российского экспорта традиционно преобладают энергоносители, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.

Развивается энергетическое партнерство , являющееся прочным фундаментом сотрудничества двух стран, в первую очередь, в газовой сфере. Россия на протяжении многих лет является надежным ведущим поставщиком природного газа в Турцию, обеспечивая более половины ее потребностей в этом виде топлива. Поставки осуществляются в соответствии с долгосрочными контрактами по газопроводам "Голубой поток" и Трансбалканский. В 2018 году на турецкий рынок было поставлено 23,96 миллиарда кубометров газа

Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.

12 сентября 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400. Детали соглашения не приводились из-за "специфики и чувствительности темы". Министр обороны Турции в октябре 2018 года сообщил , что установка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. С 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.

По итогам 2018 года, объем торговли в сфере сельского хозяйства вырос на 7% – до трех миллиардов долларов.

Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество. В настоящее время встречные капиталовложения России и Турции составляют более 10 миллиардов долларов с каждой стороны. Турция, в частности, инвестирует в лесообрабатывающую промышленность, производство стекла и текстиля.

В апреле 2019 года Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд подписали соглашение по созданию инвестиционной платформы с капиталом в объеме одного миллиарда долларов для вложения средств в перспективные отрасли экономик обеих стран.

Начатый в середине 2016 года процесс нормализации двусторонних отношений позволил также снять запрет на продажу туристических туров в Турцию, позднее было принято постановление правительства РФ, позволяющее возобновить чартерные воздушные перевозки с Турцией.

Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, в 2018 году в Турцию посетили почти 6 миллионов граждан РФ (5,82 миллиона человек). Это на 28% больше, чем было зафиксировано в 2017 году (4,7 миллиона человек).