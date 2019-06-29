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РИА Новости

Межгосударственные отношения России и Турции

01:38
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток". 19 ноября 2018
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода Турецкий поток. 19 ноября 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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История межгосударственных российско-турецких отношений насчитывает свыше пяти веков (историки ведут отсчет от послания князя Ивана III по вопросам морской торговли, направленного 30 августа 1492 года османскому султану Баязиду II). Посольство Российской империи в Стамбуле на постоянной основе открылось в 1701 году. Дипломатические отношения между РСФСР (СССР) и Турецкой Республикой установлены 3 июня 1920 года.
Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах отношений Российской Федерации и Турецкой Республики 1992 года.
В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом впервые за 30 лет. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Последующие годы характеризовались интенсивным развитием политических и экономических связей.
Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции в послании президенту Российской Федерации выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений. В развитие достигнутых договоренностей министры иностранных дел двух стран провели 1 июля рабочую встречу в Сочи.
9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге прошла первая после кризиса в двусторонних отношениях встреча президентов России и Турции. По ее итогам Путин и Эрдоган заявили о готовности восстановить сотрудничество по всем направлениям.
В 2016 году лидеры двух стран также встречались 3 сентября в преддверии саммита "Группы двадцати" в китайском городе Ханчжоу и 10 октября "на полях" Мирового энергетического конгресса в Стамбуле.
В 2017 году президент Турции трижды посещал Россию с рабочим визитом: 10 марта, 3 мая, и 13 ноября Владимир Путин дважды посещал Турцию с рабочим визитом: 28 сентября и 11 декабря.
Лидеры двух стран также провели краткие переговоры 14 мая в кулуарах форума "Один пояс – один путь" в Пекине (КНР) и 8 июля "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия).
В 2018 году Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели семь встреч. Президент России посещал Турцию с рабочими визитами в апреле, октябре и ноябре.
Президент Турции в сентябре посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом.
Лидеры России и Турции также встречались в июле "на полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР), в сентябре в Тегеране (Иран) "на полях" трехстороннего саммита глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию и в декабре "на полях" саммита "Группы двадцати" в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Очередной рабочий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию состоялся 23 января 2019 года. В ходе беседы лидеры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематику сирийского урегулирования.
14 февраля в Сочи состоялась четвертая трехсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Турция, Иран). Перед началом встречи Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
8 апреля 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Москву с рабочим визитом.
В ходе переговоров на высшем уровне состоялся углубленный обмен мнениями по всему спектру российско-турецких отношений, включая реализацию совместных стратегических проектов в энергетической, военной, гуманитарной сферах, а также по актуальным региональным и международным проблемам. В Кремле также состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана с ведущими представителями российских и турецких деловых кругов.
Активизировался диалог по линии глав правительств и спикеров парламентов России и Турции. В июле 2018 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил Турцию с рабочим визитом для участия в церемонии инаугурации президента Турции.
В августе 2018 года председатель Госдумы России Вячеслав Володин в качестве почетного гостя принял участие в шестом съезде правящей Партии справедливости и развития. В октябре 2018 года Россия, Турция и Южная Корея стали организаторами III Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Анталье.
Активный диалог поддерживается по линии глав внешнеполитических ведомств. В 2018-2019 годах состоялось 14 встреч Сергея Лаврова с Мевлютом Чавушоглу.
Последняя – 29 марта 2019 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Анталью для участия в седьмом заседании Совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Наряду с контактами на высшем и высоком уровнях осуществляется активное взаимодействие между ключевыми российскими и турецкими министерствами и ведомствами, руководители которых ежегодно проводят встречи в рамках действующих при ССВУ механизмов – Смешанной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Российско-турецкого Форума общественности (РТФО).
В ходе контактов на высшем и высоком уровнях центральное место занимает сирийская проблематика. В рамках сирийского урегулирования Турция, Россия и Иран инициировали астанинский процесс, Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, тем самым создав условия для активизации процесса политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН. Среди других международных вопросов традиционно большое внимание уделяется положению на Ближнем Востоке, в Закавказье и Центральной Азии, на Украине и вокруг нее.
Турция входит в число основных внешнеэкономических партнеров России. По итогам 2018 года объем внешней торговли России и Турции составил 25,5 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 21,3 миллиарда долларов и импорта – 4,2 миллиарда долларов.
За январь-апрель 2019 года внешнеторговый оборот России и Турции составил 8,1 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 6,6 миллиарда долларов и импорт – 1,5 миллиарда долларов.
В структуре российского экспорта традиционно преобладают энергоносители, металлы и изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, в структуре импорта – продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь.
Развивается энергетическое партнерство, являющееся прочным фундаментом сотрудничества двух стран, в первую очередь, в газовой сфере. Россия на протяжении многих лет является надежным ведущим поставщиком природного газа в Турцию, обеспечивая более половины ее потребностей в этом виде топлива. Поставки осуществляются в соответствии с долгосрочными контрактами по газопроводам "Голубой поток" и Трансбалканский. В 2018 году на турецкий рынок было поставлено 23,96 миллиарда кубометров газа.
В октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение по проекту строительства нового газопровода из России в Турцию "Турецкий поток", которое предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая – для транзита через Турцию в европейские страны. 19 ноября 2018 года "Газпром" завершил строительство морской части "Турецкого потока". Морской участок газопровода проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность – более 900 километров. Точка выхода на сушу – район населенного пункта Кыйыкей.
19 марта 2019 года был сварен завершающий стык, соединяющий морскую и прибрежную секции газопровода "Турецкий поток". Начать поставки газа планируется в конце 2019 года.
Развивается сотрудничество в сфере атомной энергетики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специалистами атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов. Турецкая сторона рассчитывает на пуск первого блока АЭС в 2023 году.
12 сентября 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400. Детали соглашения не приводились из-за "специфики и чувствительности темы". Министр обороны Турции в октябре 2018 года сообщил, что установка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. С 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.
По итогам 2018 года, объем торговли в сфере сельского хозяйства вырос на 7% – до трех миллиардов долларов.
Одним из развивающихся направлений экономического взаимодействия двух стран является инвестиционное сотрудничество. В настоящее время встречные капиталовложения России и Турции составляют более 10 миллиардов долларов с каждой стороны. Турция, в частности, инвестирует в лесообрабатывающую промышленность, производство стекла и текстиля.
Российские компании, в свою очередь, заинтересованы в развитии турецкой инфраструктуры, связанной с энергопотреблением.
В апреле 2019 года Российский фонд прямых инвестиций и Турецкий суверенный фонд подписали соглашение по созданию инвестиционной платформы с капиталом в объеме одного миллиарда долларов для вложения средств в перспективные отрасли экономик обеих стран.
Возобновлена деятельность Смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное заседание запланировано на июль 2019 года.
Начатый в середине 2016 года процесс нормализации двусторонних отношений позволил также снять запрет на продажу туристических туров в Турцию, позднее было принято постановление правительства РФ, позволяющее возобновить чартерные воздушные перевозки с Турцией.
Согласно данным министерства культуры и туризма Турции, в 2018 году в Турцию посетили почти 6 миллионов граждан РФ (5,82 миллиона человек). Это на 28% больше, чем было зафиксировано в 2017 году (4,7 миллиона человек).
В 2019 году Россия и Турция проводят перекрестный Год культуры и туризма.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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