В Турции назвали сроки установки С-400

АНКАРА, 25 окт — РИА Новости. Установка российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг.

"Работы по установке комплексов начнутся в октябре 2019 года. Сейчас мы занимаемся подбором персонала. Отобранный персонал в начале 2019 года отправится в Россию на обучение, получит там необходимые знания, потом вернется назад и приступит к работе", — цитирует Акара газета Yeni Safak.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку.