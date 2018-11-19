Новак уверен в начале поставок по "Турецкому потоку" к концу 2019 года

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак убежден, что газ по трубопроводу "Турецкий поток" к концу 2019 года начнет поступать как турецким потребителям, так и в страны Европы.
Министр напомнил, что проект даст возможность напрямую поставлять российский газ в Турцию и обеспечить его поставки в страны, расположенные на юго-востоке и юге Европы.
"Это масштабный исторический проект. Такие проекты реализуются на десятилетия… Этот проект сегодня дает новый импульс для развития взаимоотношений между Россией и Турцией", — сказал Новак.