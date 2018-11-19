Новак уверен в начале поставок по "Турецкому потоку" к концу 2019 года

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак убежден, что газ по трубопроводу "Турецкий поток" к концу 2019 года начнет поступать как турецким потребителям, так и в страны Европы.

"Уверен, что оставшаяся часть строительства — сухопутная часть этого газопровода — будет реализована в сроки, предусмотренные дорожной картой, и к концу 2019 года фактически газ из РФ сможет быть подан турецким потребителям и поставляться в европейские страны", — сказал Новак журналистам после завершения церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", в которой приняли участие президенты России и Турции.

Министр напомнил, что проект даст возможность напрямую поставлять российский газ в Турцию и обеспечить его поставки в страны, расположенные на юго-востоке и юге Европы.

"Это масштабный исторический проект. Такие проекты реализуются на десятилетия… Этот проект сегодня дает новый импульс для развития взаимоотношений между Россией и Турцией", — сказал Новак.