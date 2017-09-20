"Газпром" планирует увеличить инвестиции в "Турецкий поток" в 2017 году

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Газпром", согласно одобренному правлением компании проекту инвестиционной программы на 2017 год, может дополнительно направить на финансирование проекта строительства газопровода "Турецкий поток" около 50 миллиардов рублей, подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Газпрома".
В январе в материалах "Газпрома" сообщалось, что в 2017 году компания планировала направить 41,92 миллиарда рублей на строительство "Турецкого потока".
"В проекте инвестиционной программы на 2017 год в новой редакции, который будет рассмотрен советом директоров, предусмотрено увеличение инвестиций в реализацию проекта "Турецкий поток" на сумму около 50 миллиардов рублей", — подтвердили в пресс-службе "Газпрома".
"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае, ее планируется ввести в марте 2018 года. Срок ввода в эксплуатацию второй нитки — 2019 год.
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