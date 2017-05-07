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Газопровод "Турецкий поток"

Сюжет:
Строительство "Турецкого потока" (260)
19:5507.05.2017
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© Фото : TurkStreamТрубы для строительства Турецкого потока. Архивное фотоТрубы для строительства Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : TurkStream

"Турецкий поток" — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" составит по 15,75 миллиардов кубических метров каждая.

Морской участок "Турецкого потока" пройдет от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 900 километров. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами.

Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" между ОАО "Газпром" (с 17 июля 2015 года — ПАО "Газпром") и турецкой компанией Botas Petroleum Pipeline Corporation был подписан 1 декабря 2014 года.

Документ предполагал поставки объемом 63 миллиарда кубометров газа в год, 14 миллиардов кубометров газа предусмотрены для поставки в Турцию. Остальные объемы — это около 50 миллиардов кубометров газа — должны были поставляться на границу Турции и Греции. Первый газ по новому газопроводу первоначально ожидали в Турции в декабре 2016 года.

Однако подписание межправительственного соглашения затянулось. В процессе согласования претерпевали изменения и первоначальные договоренности по проекту. Если изначально предполагалось строительство четырех ниток газопровода общей мощностью 63 миллиарда кубометра, то впоследствии "Газпром" начал говорить, что считает реалистичным строительство двух ниток общей мощностью до 32 миллиардов кубометров газа в год. При этом судьба второй нитки будет зависеть от спроса Европы.

Осложнили процесс подготовки межправсоглашения и появившиеся споры между Москвой и Анкарой по цене поставляемого в Турцию российского газа. В 2015 году Botas подала иск в арбитраж Стокгольма (Швеция) с требованием о ретроактивном пересмотре контракта с "Газпром экспортом" с декабря 2014 года и снижении стоимости "голубого топлива" из России.

Проект был заморожен на фоне ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого 24 ноября 2015 года в Сирии турецкими ВВС российского Су-24. Достичь договоренности о возобновлении работы по "Турецкому потоку" удалось только много месяцев спустя — на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, состоявшейся 9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2016 года "Газпром" получил первые разрешения органов власти Турецкой Республики на реализацию "Турецкого потока".

10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по строительству газопровода "Турецкий поток".

Срок окончания строительства двух морских ниток — декабрь 2019 года.

Морской участок газопровода будет на 100% принадлежать "Газпрому", также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства двух веток.

Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции от приемного терминала будет строить турецкая Botas. Для создания в Турции транзитной инфраструктуры для поставки газа европейским потребителям будет создано совместное предприятие.

В пояснительных документах отмечается, что целесообразность реализации проекта и подписание соглашения обусловлены, в частности, сокращением транзитных рисков и обеспечением выполнения "Газпромом" контрактных обязательств по поставкам газа в Турцию и страны Евросоюза после 2019 года.

Бесперебойные поставки газа по "Турецкому потоку" позволят обеспечить ежегодные поступления в российский бюджет экспортных пошлин в размере около 750 миллионов долларов только с первой нитки газопровода.

В рамках обсуждения проекта стороны также договорились о предоставлении скидки на газ.

Для морского участка и второй сухопутной нитки "Турецкого потока" предусмотрены налоговые льготы; в частности, Турция освободит от налогов доходы "Газпрома" по морскому участку.

В декабре 2016 года подписан контракт между South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром") и Allseas Group S.A. на строительство первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток" с опционом на укладку второй нитки.

Непосредственно строительство начнется в 2018 году.

6 декабря 2016 года президент Турции Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации межправительственного соглашения по газопроводу "Турецкий поток".

7 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения по "Турецкому потоку".

20 февраля 2017 года компания South Stream Transport B.V. заключила с компанией Allseas Group контракт на строительство второй нитки морского участка газопровода "Турецкий поток".

7 мая 2017 года "Газпром" приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря. Укладка началась через четыре дня после встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, на которой, в частности, обсуждалась тема строительства "Турецкого потока". Работа стартовала у российского побережья. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas. Строительство газопровода "Турецкий поток" в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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