Завершено строительство морской части "Турецкого потока"

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода "Турецкий поток".
В мероприятии в режиме видеоконференции принимали участие представители "Газпрома", в частности глава компании Алексей Миллер.
"Труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря", — доложил он с борта плавучего судна-трубоукладчика.
Миллер добавил, что работы идут с опережением графика: ранее завершить строительство подводной части планировали в декабре.
Морской участок "Турецкого потока" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 900 километров. Точка выхода на сушу — район населенного пункта Кыйыкей.
Сотрудничество Москвы и Анкары
"Мы присутствуем при очень важном событии, которое наглядно свидетельствует об эффективности партнерского взаимодействия наших стран в решении самых сложных и амбиционных проектов", — подчеркнул Путин на церемонии.
Кроме того, Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за политическую волю и мужество в реализации проекта.
Эрдоган, в свою очередь, отметил его историческую значимость. "Газопровод важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс", — напомнил турецкий лидер.
Проект
По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.