Завершено строительство морской части "Турецкого потока"

СТАМБУЛ, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода "Турецкий поток".

В мероприятии в режиме видеоконференции принимали участие представители "Газпрома", в частности глава компании Алексей Миллер.

"Труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря", — доложил он с борта плавучего судна-трубоукладчика.

Миллер добавил, что работы идут с опережением графика: ранее завершить строительство подводной части планировали в декабре.

Морской участок "Турецкого потока" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 900 километров. Точка выхода на сушу — район населенного пункта Кыйыкей.

Сотрудничество Москвы и Анкары

"Мы присутствуем при очень важном событии, которое наглядно свидетельствует об эффективности партнерского взаимодействия наших стран в решении самых сложных и амбиционных проектов", — подчеркнул Путин на церемонии.

Российский президент также отметил, что "Турецкий поток" носит созидательный характер и "не направлен против интересов кого бы то ни было".

Кроме того, Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за политическую волю и мужество в реализации проекта.

Эрдоган, в свою очередь, отметил его историческую значимость. "Газопровод важен не только для нас, но и для наших соседей. Половину газа мы планируем поставлять в Европу, и европейские страны также получат новый импульс", — напомнил турецкий лидер.

Проект

"Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

По плану все работы должны завершиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции возводит местная Botas.