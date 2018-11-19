Газопровод "Турецкий поток"

"Турецкий поток" — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Решение о строительстве "Турецкого потока" приняли после того, как Россия из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по проекту газопровода "Южный поток", который должен был пройти по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну, а далее по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" между ОАО "Газпром" (с июля 2015 года — ПАО "Газпром") и турецкой компанией Botas Petroleum Pipeline Corporation был подписан 1 декабря 2014 года. Документ предполагал поставки объемом 63 миллиарда кубометров газа в год, 14 миллиардов кубометров газа предусмотрены для поставки в Турцию. Остальные объемы — это около 50 миллиардов кубометров газа — должны были поставляться на границу Турции и Греции. Первый газ по новому газопроводу первоначально ожидали в Турции в декабре 2016 года.

Однако подписание межправительственного соглашения затянулось. В процессе согласования претерпели изменения первоначальные договоренности по проекту. Если изначально предполагалось строительство четырех ниток газопровода общей мощностью 63 миллиарда кубометра, то впоследствии "Газпром" начал говорить, что считает реалистичным строительство двух ниток общей мощностью до 32 миллиардов кубометров газа в год. При этом судьба второй нитки зависела от спроса Европы.

Осложнили процесс подготовки межправсоглашения появившиеся споры между Москвой и Анкарой по цене поставляемого в Турцию российского газа. Проект был заморожен на фоне ухудшения отношений Москвы и Анкары из-за сбитого 24 ноября 2015 года в Сирии турецкими ВВС российского Су-24. Достичь договоренности о возобновлении работы по "Турецкому потоку" удалось на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом 9 августа 2016 года в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2016 года "Газпром" получил первые разрешения органов власти Турции на реализацию газопровода. 10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по строительству "Турецкого потока". Закон о его ратификации был подписан президентом Турции 6 декабря 2016 года, а президентом РФ 7 февраля 2017 года.

Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" составит по 15,75 миллиардов кубических метров каждая.

Морской участок "Турецкого потока" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы (Краснодарский край) по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность — более 900 километров. Точка выхода на сушу — район населенного пункта Кыйыкей. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами.

Точкой сдачи газа для турецких потребителей определен Люлебургаз, для европейских — участок турецко-греческой границы в местности Ипсала. Протяженность турецкого сухопутного участка газопровода составит 180 километров.

Морской участок трубопровода состоит из двух параллельных ниток. Его проектированием и строительством занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром"), центральный офис которой находится в Нидерландах.

Трубоукладкой обеих ниток газопровода занимается швейцарская компания Allseas Group.

Строительство морского участка началось 7 мая 2017 года у российского побережья. В конце октября 2018 года "Газпром" сообщил, что морскую часть "Турецкого потока" построили на 95%. По обеим ниткам уложили 1775 километров труб. На российском побережье, в районе Анапы, завершилось сооружение объектов берегового примыкания, там ведутся пусконаладочные работы. В Турции, вблизи поселка Кыйыкей, продолжается строительство приемного терминала.

Первая нитка сухопутного участка, которая будет соединяться с распределительной сетью Турции в Люлебургазе, претворяется в жизнь турецкой компанией BOTAŞ. Вторая нитка, которая тоже будет проходить по суше до границы Турции с Европой, создается совместным предприятием "Газпрома" и BOTAŞ.

Начать поставки газа по "Турецкому потоку" планируется до 1 января 2020 года.

Для морского участка и второй сухопутной нитки "Турецкого потока" были предусмотрены налоговые льготы; в частности, Турция обещала освободить от налогов доходы "Газпрома" по морскому участку.

Стоимость строительства газопровода "Газпром" оценивает примерно в семь миллиардов евро.

Как ожидается, бесперебойные поставки газа по "Турецкому потоку" позволят обеспечить ежегодные поступления в российский бюджет экспортных пошлин в размере около 750 миллионов долларов только с первой нитки газопровода.

Когда две трети морского участка нового газового маршрута были проложены, к нему стали проявлять интерес европейские страны — Сербия, Болгария, Венгрия, Италия. В начале октября 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров допустил участие Евросоюза и других стран в проекте "Турецкий поток" при наличии гарантий, чтобы не было повторения того, что произошло с "Южным потоком". Глава Минэнерго Александр Новак сообщил о возможных вариантах продолжения второй нитки "Турецкого потока". Один из них Греция — Италия, другой вариант поставок газа через Турцию в Болгарию, дальше в Сербию, Венгрию и Австрию. Окончательный вид проекта будет зависеть от того, кто предложит наилучшие условия. Российская часть проекта практически выполнена.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников