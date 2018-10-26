"Газпром" построил 95% морской части "Турецкого потока"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. "Газпром" построил 95% морской части газопровода "Турецкий поток" и 95,5% "Силы Сибири", сообщает компания.

"Сварено и уложено 2064 километра труб на участке газопровода "Сила Сибири" от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 95,5% его протяженности. Строительная готовность двухниточного подводного перехода "Силы Сибири" через р. Амур — 90%, завершено протаскивание труб по обоим тоннелям. Продолжается сооружение приграничной компрессорной станции "Атаманская", — говорится в сообщении.

"Идет строительство газопровода "Турецкий поток". На сегодняшний день суммарно по обеим ниткам уложено 1775 километров труб, что составляет 95% от общей протяженности морского участка газопровода. Завершено сооружение объектов берегового примыкания в России в районе города Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018 году. В Турции вблизи поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала", — добавляют в компании.